Pérez Llorca: "Queremos acoger la Copa del Rey también en 2028"

El Roig Arena acogió en este 2026 la Copa del Rey de Baloncesto y lo volverá a hacer en 2027 tras el acuerdo alcanzado por la Generalitat Valenciana y la ACB en su día. Ahora, Juanfran Pérez Llorca, presidente de la Generalitat Valenciana, va más allá y manifiesta su deseo de seguir en 2028: “El Roig Arena es un recinto NBA y se comprobó que celebrar la Copa ahí es una garantía de éxito; repetiremos en 2027 y queremos organizarla también al año siguiente”, señaló en una entrevista al diario 'AS'. Un sueño para el que, de momento, no parece haber negociación. La ACB y el Valencia Basket no confirman ningún contacto para que la Copa del Rey se quede en Valencia. Sí es verdad que otras ciudades españolas ya han comentado su deseo de tomar el relevo al Roig Arena. El diputado general de Álava, Ramiro González, desveló el pasado mes de febrero que las instituciones de Vitoria y Álava trabajan con la ACB para organizar una nueva edición de la Copa del Rey a partir de 2027, cuando concluya el contrato con Valencia en el Roig Arena.

La Copa del Rey de Baloncesto se despedía de València el pasado febrero coronando al Kosner Baskonia y firmando un éxito de organización. El primer gran evento deportivo en la historia del Roig Arena no defraudó dejando una gran imagen de València y de una instalación deportiva a la altura de las mejores de Europa. La Copa del Rey congregó en sus cuatro días de competición a un total de 101.399 espectadores lo que supone una cifra histórica. Más de 100.000 aficionados disfrutaron de la Copa en las gradas.

Víctor Sendra, director General del Roig Arena, hizo un balance muy positivo de la primera de las dos ediciones de la Copa del Rey que de forma consecutiva acogerá el Roig Arena: "Estamos muy satisfechos de cómo ha transcurrido la Copa del Rey, y aquí quiero destacar el gran trabajo en conjunto de nuestro equipo y el de la ACB para tratar de dar la mejor experiencia a las aficiones y conseguir que esta copa fuera memorable".

Otros grandes eventos confirmados

La Marina de Valencia acogerá el 5 y 6 de septiembre de este año 2026 el Spain Sail Grand Prix, la llamada Fórmula 1 del mar. La Generalitat Valenciana alcanzó con la mercantil F50 League España un acuerdo para celebrar en la Comunitat Valenciana las tres próximas ediciones de la prueba en España (las dos primeras en el puerto de Valencia, la de 2028 en el de Alicante) por un canon de 20 millones por las tres ediciones, a pagar entre Generalitat, Diputaciones y Ayuntamientos de Valencia y Alicante. “Valencia tiene uno de los mejores campos de regatas, que es el Mediterráneo, y su puerto fue transformado para bien en la Copa América. Ese mar y esas instalaciones las tenemos, así que ahora solo hay que invertir en el contrato para traer la prueba”, dijo Pérez Llorca, quién añadió en su entrevista a AS: “Los informes que se tienen de las ciudades que han acogido el SailGP en los últimos años es que tiene un retorno de 100 millones de euros”.

“La celebración del Gran Premio de Motociclismo en el Circuito de Cheste está asegurada hasta 2031; el año que viene se celebrará en el Velódromo Lluís Puig el Campeonato Europeo de Atletismo en Pista Cubierta; qué decir del Maratón Valencia, cuyo circuito urbano seguro que aspirará a un Mundial de Maratón ahora que World Athletics ha anunciado su celebración fuera de los Mundiales de Atletismo...“, enumeró Pérez Llorca.