Burgos: "Visitamos una cancha complicada en la que hemos tenido enfrentamientos de mucho tipo"

El Valencia Basket visita a IDK Euskotren en la J28 de la LF Endesa, en el segundo partido liguero de la semana (sábado 11 de abril, 18:00 horas, Polideportivo José Antonio Gasca, Youtube FEB). Un partido complicado, en el que el conjunto taronja espera seguir sumando victorias para estar lo más arriba posible en la clasificación, mientras que el donostiarra está apurando sus opciones de meterse en play-offs, pero también mira hacia abajo.

Rubén Burgos hacia la siguiente valoración del encuentro en tierras vascas: "Semana doble de competición y en esa línea hemos estado trabajando, pensando en un rival, una cancha complicada en la que hemos tenido enfrentamientos de mucho tipo, tanto en liga regular como en play-off, y frente a un rival que, curiosamente, fue nuestro primer partido inaugural en el Roig Arena, y hace mucho de ello. Empezó la liga a un nivel espectacular, consiguiendo clasificación para la Copa de la Reina, y ahora está ahí, en ese terreno donde puede aspirar a play-off, pero también siente la presión de los equipos que se juegan las posiciones de descenso, así que, doblemente peligroso por tener objetivos en juego al rival, y sobre todo por tenerlos nosotras, que, una vez más, repito, nos hemos focalizado en nuestras virtudes, en continuar con esa línea ascendente, tanto de juego como de colectividad y de sensaciones de equipo que estamos atravesando, pero conscientes de que IDK tiene armas a nivel físico, a nivel plantel, a nivel staff, con Azu Muguruza, y creemos que es un partido, sobre todo, muy diferente al que vivimos, como planteamiento el pasado miércoles, aquí en el Roig Arena, frente a Ferrol”.

Así ve Cristina Ouviña el partido ante el IDK Euskotren

“El Gasca siempre tiene ese factor que el año pasado perdimos y siempre cuesta. Además, son situaciones que necesitan una victoria para respirar y va a ser duro seguro. Lo hemos comentado hoy en el entrenamiento que es un equipo muy físico, que van a jugar a morder, a dejarse el alma en la pista y hay que saber jugar con eso. Yo creo que ya la clasificación no se puede mover mucho, pero sobre todo acabar con buenas sensaciones, con la intensidad que estamos poniendo, con el listón alto y que lleguen los play-offs en las mejores condiciones”, señaló la jugadora del Valencia Basket.