Ibon Navarro sobre el Valencia Basket: "Ahora no hay un equipo en Europa con un baloncesto mejor"

El técnico del Unicaja, Ibon Navarro, ha afirmado que el Valencia Basket, su rival de este domingo en la Liga Endesa, "puede ser primero de la Euroliga y, cuando los ves, es divertidísimo, una maravilla verles jugar", pero los cajistas tienen "una baza importante, que es jugar en casa y hay que intentar explotarlo".

"También parecía imposible ganarles allí y encontramos la manera", dijo en rueda de prensa el entrenador vitoriano, quien sabe de la importancia de ganar al conjunto valenciano: "Ahora parece más imposible todavía, intentaremos encontrar la manera", consideró.

Así ve al Valencia Basket

El entrenador del equipo malagueño destacó el gran estado de forma del conjunto valenciano, ya que "ahora no hay un equipo en Europa con un baloncesto mejor" y "el partido será muy diferente al de la ida, aunque ellos venían en circunstancias parecidas".

"Pasaron un pequeño bajón, pero cómo no lo van a tener jugando 70 partidos, bajón de resultados. Tenemos que intentar que ellos no estén tan cómodos como muchas veces muestran, porque lo hacen todo con mucha sencillez, te hacen de todo: uno contra uno, tiro tras bote, a campo abierto", apuntó.

Ibon Navarro confirmó la gran plantilla que tiene el Valencia Basket: "Badio y Montero no hicieron tan buen partido en la ida, y Montero viene de hacer uno de sus mejores partidos; Reuvers está muy bien; Kameron, ya vimos lo que es capaz de hacer. Tienen mucha calidad en todos los puestos", explicó.

Así deben jugar contra los taronja

"Tenemos que mantener nuestro nivel de balance defensivo, intentar controlar los ochos segundos, jugando más largo, con buena mentalidad, y también necesitamos tiros abiertos. Preocuparnos de tener una versión lo mejor posible y ver si tenemos alguna opción de ganar", señaló.

El Unicaja se clasificó para la final a cuatro de la Liga de Campeones de Baloncesto (BCL) por cuarta vez consecutiva y es uno de los objetivos cumplidos. "No sé si los jugadores están más tranquilos. Espero que estemos más contentos que aliviados, que parece que el sentimiento que tiene que haber por ahí, más de alivio que de alegría", dijo.

Dudas y bajas

El técnico cajista tiene la baja del escolta estadounidense Tyler Kalinoski, por lesión, y las dudas de sus compatriotas Kendrick Perry y el pívot Augustine Rubit, con problemas físicos, y por ello se tienen que reiventar, con "cosas interesantes como Chris Duarte, que viene de hacer uno de los grandes partidos en cuanto a solidez".

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"La aportación de Justin Cobbs, que va a tener que ayudarnos mucho; recuerdo el partido con Chase Audige en Valencia, que nos ayudó mucho. Vamos a tener que dar un paso adelante porque nos va a faltar un jugador que genera mucho a su manera, mucha gravedad alrededor de él", concluyó.