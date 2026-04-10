"El Valencia Basket podría ganar a los Lakers"

El técnico del Panathiniakos, Ergin Ataman, señaló que "aunque el Valencia Basket hubiera jugado contra los Lakers, con este baloncesto podría ganarles" y dijo que espera no cruzarse con el equipo valenciano en los cuartos de final.

"El Valencia ha jugado un partido increíble, no hemos sabido encontrar la manera de responder a su ritmo, a su deseo. Tal vez estábamos cansados por el partido en Barcelona, hemos luchando pero no ha sido suficiente", señaló tras la derrota de los suyos este jueves.

"Tienen un gran entrenador, preparan muy bien los partidos. Es muy interesante que les de tiempo a preparar los partidos con 48 horas y Jean Montero ha estado muy bien, también sus interiores han encontrado tiros abiertos y han encontrado rebotes ofensivos. Hemos jugado partidos muy difíciles este año pero el de hoy es el partido más difícil que hemos jugado espero no encontrármelos en el cuartos de final", anadió el preparador de los helenos.

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El Roig Arena, el mejor de Europa, pero...

Ataman alabó el ambiente del pabellón y dijo que es el mejor Arena de Europa pero criticó el vestuario que se les asignó a los entrenadores visitantes. "Creo que es el mejor pabellón que he encontrado pero quiero animar al nuevo CEO de la Euroliga (Chus Bueno) para que mire los vestuarios que nos dan a los entrenadores visitante, creo que en la Euroliga la imagen es muy importante. Sé que otros entrenadores se han quejado y le invito a que compruebe esta situación. Los entrenadores no se merecen cambiarse en una habitación que pone 'almacén'", concluyó.