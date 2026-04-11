Málaga cierra el maratón taronja de cinco partidos en diez días

El calendario no da un respiro y el Valencia Basket ha de afrontar de nuevo un reto de máxima exigencia en la Liga Endesa después de una semana con doble partido de Euroliga, que se suma a un maratón de cinco encuentros en diez días para un equipo que llega al tramo final de temporada en un momento dulce de juego y resultados. Además del potencial del Unicaja, habrá que luchar, por tanto, contra el cansancio acumulado y todo en un partido en el que Pedro Martínez seguirá sin poder contar con los lesionados López-Arostegui y Sergio de Larrea.

En ausencia de dos jugadores nacionales y dado que el técnico aún tendrá que hacer un descarte técnico al contar con otros 13 jugadores profesionales en la primera plantilla, el jugador que se quede fuera de la lista tendrá que ser necesariamente un 'no formativo' para cumplir con la normativa, por lo que Yankuba Sima )(descartado ante el Panathinaikos) volverá a estar seguro entre los elegidos en un encuentro especial tanto para él como para Kameron Taylor, que regresan por primera vez en Liga a la que fue su casa las últimas temporadas.

Cara y cruz esta temporada

Eso sí, el Valencia Basket ya jugó esta temporada en el Martín Carpena y el recuerdo fue inmejorable, ya que los de Pedro Martínez ganaron allí la Supercopa Endesa, en la que se midieron al Unicaja en la semifinal y al Real Madrid en la final. Eso sí, a pesar de aquella victoria por 87-93 ante el Unicaja, con 20 puntos de Omari Moore, los taronja también saben lo que es perder ante los de Ibon Navarro este curso, ya que el equipo andaluz fue el primer en derrotar al Valencia BC en el Roig Arena en Liga Endesa al imponerse por 70-76 en un partido en el que los 20 puntos de Chase Audige pesaron más que los 13 puntos y 8 rebotes de Reuvers.

Kameron Taylor, ante un partido especial para él al volver a Málaga por primera vez como visitante en Liga Endesa. / Eduardo Ripoll

Bajas y dudas en el Unicaja

Si la semana taronja ha venido cargada con dos partidos de máxima exigencia, el Unicaja tampoco ha tenido una semana libre, aunque en su caso ha sido con un solo encuentro. Y es que los de Ibon Navarro vienen de sellar el miércoles su pase a la Final Four de la BCL tras ganar en la prórroga al ALBA Berlín por 85-88 y regresará a su pista para intentar cortar una racha de tres derrotas consecutivas en competición nacional que le ha llevado a colocarse en la octava posición de la Liga Endesa con un 15-10 en su casillero. En una mañana muy especial en la que habrá homenajes al Martín Carpena y a la plantilla ganadora de la Copa Korac 2001, el conjunto malagueño tendrá las bajas conocidas de Tyson Pérez y David Kravish, a quienes se une la ausencia confirmada de Tyler Kalinoski por una lesión en la mano y las dudas de Kendrick Perry y Augustine Rubit.

Lucha clave bajo el aro

Este partido enfrenta al equipo que mejor cierra su rebote defensivo (Unicaja con un 75%) ante el que mejor carga el rebote ofensivo (Valencia Basket, con un 37,6% de rechaces capturados en aro contrario). Pero mas allá de la tremenda lucha bajo el aro malagueño, el planteamiento muy marcado de cada uno de los equipos tiene algunas virtudes en común. El equipo taronja lidera la Liga Endesa en varios apartados que también domina el conjunto verde como el porcentaje de rebote total (53,6% mientras que Unicaja es tercero con 51,6%), el porcentaje de puntos en transición (16,2% por 13,7% de los malagueños para ser terceros en este aspecto), las asistencias (Valencia Basket primero con 21,04 y Unicaja tercero con 18,76) o el cuidado del balón (los de Pedro Martínez son los que menos porcentaje de balones pierden, 13,3%, mientras que la escuadra de Ibon Navarro es cuarta con un 14% de posesiones malgastadas). Además, son dos de los equipos que más triples meten (11,92 de los valencianos para ser primeros por 10,64 de los malagueños) con un porcentaje de acierto muy parecido (36,8% por 36,3%).

Noticias relacionadas

Pedro Martínez y su staff técnico, en el último partido de Euroliga ante el Panathinaikos. / JM López

El aviso de Pedro Martínez

Por otra parte, el propio Pedro Martínez recordaba el pasado jueves tras la victoria ante el Panathinaikos la dificultad que están teniendo esta temporada para cerrar bien las semanas con tres partidos. "Nosotros intentamos no hacer muchas distinciones entre una competición y otra. Ahora mismo creo que el partido del domingo es un partido de altísimo riesgo porque nos está costando, como todo el mundo sabe, en las jornadas triples. Ese último esfuerzo del fin de semana en la Liga Endesa nos cuesta. Puede haber un poco la tendencia de pensar que ahora hay que focalizar todo en la competición europea. Tenemos que estar muy contentos por lo que hemos hecho esta semana, pero luego centrarnos en lo siguiente. Lo más sensato que podemos hacer es no echar las campanas al vuelo, continuar trabajando con humildad y pensar en el siguiente compromiso competitivo que tenemos, que es en Málaga”.