LF ENDESA
Rubén Burgos: "Tenemos dos semanas para volver al deseo y el hambre de antes de la Copa"
El técnico taronja hace autocrítica tras la derrota ante el IDK Euskotren y espera que el equipo recupere las mejores sensaciones de cara al playoff
Ante la falta de acierto cara al aro, señaló como una de las claven no haber sabido cerrar mejor en defensa
Rubén Burgos se lamentó de la derrota de este sábado ante el IDK Euskotren (69-57) y admitió que el rival mereció una victoria que trabajo con más deseo y hambre. "No hemos conseguido entrar en ritmo de partido en los 40 minutos, pese a haber empezado con buena circulación y buenas decisiones, pero la falta de acierto nos ha generado dudas y restado espacios ofensivos. Hasta el final no hemos logrado abrir el campo y anotar de tres ante un equipo que se cierra mucho, que juega físico y que se jugaban mucho. Ese hambre y deseo no lo hemos igualado, no podemos permitirnos no estar a la altura de las circunstancias y tenemos que ser autoexigentes".
A ello añadió el técnico taronja que "en defensa nos hemos visto superadas en uno contra uno, la táctica y las alternativas por momentos nos han concedido alternativas, pero ha sido un espejismo. El liderazgo del partido ha sido de IDK siempre, mérito de su planteamiento y deseo, nos sirve mucho como ejemplo para aprender que cuando no hay acierto hay que cerrar aún más tu canasta. De cara al playoff los partidos van a ser cada vez más duros y de exigencia física".
Lección para el playoff
Si la derrota puede servir de algo es para aprender la lección de cara a la lucha por la LF Endesa en los próximos playoff, a falta de dor jornadas para cerrar antes la Liga Regular. Y así lo expresó Rubén Burgos. "Tenemos dos semanas para preparar y trabajar al máximo para volver a tener ese deseo, hambre y nivel del día a día que tuvimos antes de la Copa de la Reina y poder afrontar los playoff con la mejor energía posible y la máxima confianza individual y colectivamente".
Para ello, "como staff, tenemos que cuidar y ayudar a que cada jugadora recupere y juegue a su nivel real y facilitarle los escenarios para que se desarrollen en la pista".
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