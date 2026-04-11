El Valencia Basket aún puede acabar primero en la Euroliga

Acabada ya la 37 jornada de la Euroliga y a falta solo de una, el Valencia Basket aún tiene opciones de seguir subiendo su listón en la máxima competición europea, ya que los taronja aún podrían terminar la Fase Regular como primeros y en ningún caso podría caer más allá de la tercera posición.

Con el playoff asegurado desde hace dos jornadas y la condición de cabeza de serie certificada también tras la última victoria ante el Panathinaikos en el Roig Arena, los de Pedro Martínez vuelven a tener a tiro el liderato (ya lo fueron al acabar 2025), para lo que deberán ganar al Dubai Basketball en Sarajevo el próximo 17 de abril, siempre que un día antes pierda el Olympiacos como local en su duelo ante el Emporio Armani Milán.

En ese caso, ambos empatarían con un balance de 25-13, pero el Valencia Basket tiene ganado el average particular ante los griegos al haberse impuesto a ellos en los dos partidos de la temporada, 92-99 en El Pireo y 85-84 en el Roig Arena, en un partido que se decidió con dos tiros libres de Sergio de Larrea en los últimos minutos.

Matt Costello y Josep Puerto, en pugna con Juancho Hernangómez en el último partido ante el Panathinaikos. / JM López

Tanto en el caso de quedar primeros como si acaban manteniendo su segunda plaza actual, el Valencia Basket tendría que esperar para conocer a su rival de cuartos a que terminaran de disputarse los play-in. En cambio, si cayeran hasta la tercera plaza, se medirían al sexto clasificado de la Fase Regular, que a su vez sería el último equipo clasificado directamente para el playoff.

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Objetivos distintos de Real Madrid y Barça

Los otros dos equipos españoles con algo en juego en la última jornada, el Real Madrid y el Barcelona, tendrán también una última jornada de infarto. El Real Madrid ya está clasificado para el playoff pero busca aún el factor cancha que le daría terminar entre los cuatro primeros y ser cabeza de serie. Por su parte, el Barcelona se juega entrar en el play-in en el mejor de los casos después de haber encadenado tres derrotas consecutivas en Europa. Los de Scariolo reciben al Estrella Roja en Madrid, mientras que los de Xavi Pascual se medirán al Bayern Munich en el Palau.