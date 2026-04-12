Awa Fam, ante un histórico Draft de la WNBA para el baloncesto español

La cuenta atrás al Draft de la WNBA apura sus últimas horas y Awa Fam se dispone a disfrutar en Nueva York de una jornada histórica para ella y para todo el baloncesto español, si se confirman las previsiones que la dan como candidata a ser la número 1 o a estar al menos en el Top 3.

El draft tendrá lugar en The Shed, en el barrio neoyorquino de Hudson Yards a partir de las 19.00 hora local (01.00 del martes GMT), con las asturianas Marta Suárez e Iyana Martín con muchas opciones de ser elegidas también en la primera ronda.

Las proyecciones del draft que elaboran los medios especializados la ponen entre las favoritas, junto a las estadounidenses Azzi Fudd, Lauren Betts y Olivia Miles, con Dallas Wings como destino para quien salga elegida como número 1, ya que ganaron la lotería del draft y elegirán en primera posición por segundo año consecutivo tras escoger el año pasado a una Paige Bueckers a la que ya se midió Awa Fam recientemente en el Estados Unidos - España del Premundial. Minnesota Lynx, Seattle Storm, Washington Mystics y Chicago Sky serán las siguientes en el turno de elecciones, por lo que todo indica que entre ellas elegirán a las cuatro grandes favoritas de la presente edición.

Awa Fam, en el reciente partido entre España y Estados Unidos en el Premundial de Puerto Rico. / Alberto Nevado / FEB

Sus rivales

ESPN pone a la alicantina como el segundo 'pick' del draft con destino a Minnesota, mientras que The Athletic o CBS Sports la tienen en el número uno. Sus competidoras han sobresalido en el baloncesto universitario, con Betts como campeona y 'MVP' del 'March Madness' con UCLA. La pívot, de 2,01 metros, nació en Vitoria hace 22 años cuando su padre, Andrew Betts, militaba en el TAU Cerámica (Baskonia).

Eso sí, el hecho de que Dallas haya firmado en agencia libre a dos jugadoras interiores, podría complicar que eligieran a una nueva pívot en su primera elección, por lo que las opciones se multiplican en las horas previas al Draft.

Awa Fam, en la celebración de la Copa de la Reina en el Auditorio del Roig Arena. / M. A. Polo / VBC

El récord de Carrera

Con ser elegida en cualquiera de las primeras opciones, Awa Fam se convertirá en la mejor española en un Draft de la WNBA, ya que hasta ahora, su compañera en el Valencia Basket, Raquel Carrera, había sido la mejor en el puesto número 15 en 2021 cuando fue elegida por Atlanta Dream. Aunque no llegó a debutar en Estados Unidos tras el traspaso de sus derechos a New York Liberty, ahora sí está dispuesta a dar el salto a la liga estadounidense, tras haber firmado ya un contrato de un año para participar de momento en el Training Camp de este año, en busca de una plaza en la plantilla definitiva.

El Top3 de Pau Gasol

Solo un español ha estado en el Top 3 de un draft de la NBA hasta la fecha y fue ni más ni menos que Pau Gasol. Seleccionado en la tercera posición en la edición de 2001 por los Atlanta Hawks, sus derechos fueron traspasados inmediatamente a los Memphis Grizzlies, equipo con el que debutó. Ningún otro jugador o jugadora española ha llegado desde entonces a un draft con opciones de superar esta elección, lo que pone aún más en valor la gesta que está cerca de lograr Awa Fam. También podría superar el 'pick' de Ricky Rubio en la NBA, que fue elegido en la quinta posición del draft en 2009.

Awa Fam, en la final del Eurobasket Femenino que midió a España con Bélgica. / FEB Alberto Nevado

Nuevo convenio colectivo

De llegar finalmente a la WNBA, serán la promoción de 'rookies' que estrene el nuevo convenio colectivo que acaban de acordar el sindicato de jugadoras y la liga, tras casi dos años de intensas negociaciones. El acuerdo representa una importante mejora en las condiciones de las jugadoras al elevar de 1,5 a 7,5 millones de dólares el límite salarial para los equipos.

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Para las 'rookies', la próxima número uno pasará a percibir cerca de 500.000 dólares en su primera temporada, muy por encima de los 80.000 que ha recibido Paige Bueckers este 2025.