El descarte técnico de Pedro Martínez para el Unicaja - Valencia Basket
El entrenador cuenta con bajas y condicionantes a la hora de decidirse por el jugador que se queda fuera de la convocatoria
Son pocos los respiros que ofrece el calendario a los grandes clubes europeos. Este domingo el Valencia Basket ha de afrontar de nuevo un reto de máxima exigencia en la Liga Endesa después de una semana con doble partido de Euroliga, que se suma a un maratón de cinco encuentros en diez días para un equipo que llega al tramo final de temporada en un momento dulce de juego y resultados.
Con esto presente y dejando de lado el potencial del Unicaja, habrá que luchar, por tanto, contra el cansancio acumulado y todo en un partido en el que Pedro Martínez seguirá sin poder contar con los lesionados López-Arostegui y Sergio de Larrea. Con estas dos ausencias por lesión, el descarte de Pedro Martínez no podía ser cualquiera. Debía ser 'no formativo'.
Costello, el descarte
Con dichos condicionantes, el descarte final es Matt Costello, que no podrá ayudar a sus compañeros en el Martín Carpena. Toca ganar sí o sí, especialmente sabiendo que los de Ibon Navarro fueron los primeros en ganar en el Roig Arena en la Liga Endesa esta temporada (70-76).
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