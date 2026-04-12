LIGA ENDESA
Pedro Martínez: "Hemos competido sin pensar más allá, sin reservar nada"
El técnico taronja valora el trabajo del equipo ante un Unicaja al que asegura admirar por su intensidad y ritmo, al margen de su gran staff
Destacó el nivel del equipo en el tercer cuarto, aunque sabía que habría que sufrir hasta el final
Pedro Martínez ha completado con el Valencia Basket una semana perfecta con tres victorias, dos en la Eurologa y una en la Liga Endesa. El triunfo en Málaga (89-96), además, tiene por ello un doble valor, ya que al margen de la propia dificultad del rival, llega en una semana de jornada triple que hasta ahora les había costado sacar adelante. De ahí qe estuviera más que satisfecho de un equipo que no se reservó nada para seguir manteniendo su buen tono pese al próximo partido de Euroliga.
Valoración del partido
Ha sido un muy buen partido de los dos equipos. El Unicaja ha jugado francamente bien en la primera parte y nos estaba costando defenderles, tenían recursos, metían bie, han jugado impresionante. En el tercer cuarto ha sido nuestro mejor momento, mas por mérito nuestro que por demérito del rival. Hemos jugador bien, hemos compartido bien el balón, con buen ritmo y hemos cogido una diferencia muy importante.
En el último cuarto, lo que ya esperábamos, el Unicaja es un gran equipo, que nunca se rinde y sabíamos que aunque teníamos una ventaja que podía parecer decisiva, contra ellos nunca lo es.
Elogios al Unicaja y a su staff
Somos equipos que compartimos una determinada identidad, soy un gran admirador del trabajo de los entrenadores del Unicaja, los otros años era muy fácil decirlo por sus temporadas increíbles, igual tienen más mérito lo que están haciendo este año con peores resultados, siguen con la misma intensidad y el mismo ritmo defensivo y ofensivo. Nos fijamos mucho en ellos para contrarrestar porque son una fuente de inspiración.
Futuro del equipo
No miramos mucho más adelante, lo más positivo es eso, hemos querido competir en una pista muy difícil contra un gran equipo, sin pensar más allá, sin reservar nada. Nos queda un partido de Euroliga muy importante y más partidos como el de hoy. No siempre vamos a ganar, pero no hay que mirar más adelante e intentar vivir en el siguiente reto competitivo que tenemos.
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