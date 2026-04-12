En Directo
Directo | Unicaja 89 - 96 Valencia Basket. ¡Un Montero bestial lidera el triunfo taronja!
Pedro Martínez cuenta con las ausencias de los lesionados López-Arostegui y De Larrea para su asalto al Carpena
El calendario no da un respiro y el Valencia Basket ha de afrontar de nuevo un reto de máxima exigencia en la Liga Endesa después de una semana con doble partido de Euroliga, que se suma a un maratón de cinco encuentros en diez días para un equipo que llega al tramo final de temporada en un momento dulce de juego y resultados. Además del potencial del Unicaja, habrá que luchar, por tanto, contra el cansancio acumulado y todo en un partido en el que Pedro Martínez seguirá sin poder contar con los lesionados López-Arostegui y Sergio de Larrea. A partir de las 12:30 arrancará el choque.
Directo | Unicaja - Valencia Basket
SE ACABÓ EL PARTIDO
Unicaja 89 - 96 Valencia Basket.
Recital de Montero con 29 puntos.
Gran Chris Duarte en Unicaja.
MONTERO ES UNA BURRAAAAAAAADAAAAAAAA
MONTEROOOO NO ES HUMAAAAANOOOOOOOOO
CUANDO UNICAJA APRETABA SE SACA UN 2+1 DE LA MANGA
QUÉ ANIMAL
Cuidado con esta acción final de partido.
3+1 para Unicaja y se pone a cuatro a falta de 36 segundos.
Todo en juego cuando parecía sentenciado.
Dato espectacular de Montero con la máxima anotación esta temporada.
26 puntos del dominicano. Registro espectacular del '8' taronja.
BRANCOOOOOUUUUUUUU BADIOOOOOOOOOOO
+9 para Valencia Basket a menos de un minuto.
Triplazo de Chris Duarte. Mérito absoluto de Unicaja en este partido a pesar de estar por detrás en el marcador.
Equipazo el conjunto de Málaga.
Reuvers pone el +10 a falta de 01:22
Prácticamente sentenciado el triunfo ante un rival increíble.
Anota Unicaja y se pone a 7 puntos.
Todo abierto todavía en el Martín Carpena.
TRI TRI TRI TRI TRI TRI TRIPLEEEEEEE DE BRANCOU BADIOOOOOOOOOOOOO
EN UN MOMENTO DELICADOOOOOOO
78-87 y quedan 03:39 minutos.
Se equivocó Pradilla con un triple innecesario a falta de 20 segundos de posesión todavía.
Y triple de Unicaja.
Se pone a 6 el cuadro verde.
- Final | Elche - Valencia: El Valencia no supo al principio y no pudo al final (1-0)
- La imagen de la vergüenza y que saca los colores al Valencia CF. ¡No te la pierdas!
- Alineaciones probables del Elche - Valencia de LaLiga en el Martínez Valero
- Posibles rivales del Valencia Basket y fechas de los Playoffs de Euroliga
- ¿Por qué no se paró el juego con Cömert en el suelo? Corberán responde
- Ibon Navarro sobre el Valencia Basket: 'Ahora no hay un equipo en Europa con un baloncesto mejor
- Lucas Beltrán: 'Es una mierda
- Al Roig Arena, con menos de 15 días