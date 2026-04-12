Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Noticias Valencia CFMercado de FichajesFórmula 1
instagram

En Directo

Directo | Unicaja 89 - 96 Valencia Basket. ¡Un Montero bestial lidera el triunfo taronja!

Pedro Martínez cuenta con las ausencias de los lesionados López-Arostegui y De Larrea para su asalto al Carpena

Unicaja - Valencia Basket

Unicaja - Valencia Basket / SD

Pablo Leiva

Pablo Leiva

El calendario no da un respiro y el Valencia Basket ha de afrontar de nuevo un reto de máxima exigencia en la Liga Endesa después de una semana con doble partido de Euroliga, que se suma a un maratón de cinco encuentros en diez días para un equipo que llega al tramo final de temporada en un momento dulce de juego y resultados. Además del potencial del Unicaja, habrá que luchar, por tanto, contra el cansancio acumulado y todo en un partido en el que Pedro Martínez seguirá sin poder contar con los lesionados López-Arostegui y Sergio de Larrea. A partir de las 12:30 arrancará el choque.

Directo | Unicaja - Valencia Basket

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents