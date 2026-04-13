Awa Fam, estrella en el Empire State Building de Nueva York

Awa Fam apura las últimas horas antes de su elección en el Draft de la WNBA conociendo y compartiendo experiencias con algunas de las que será sus rivales o compañeras la próxima temporada en la liga de baloncesto estadounidense. De hecho, la organización del evento las ha uniformado a todas con la sudadera oficial del Draft y ha promocionado el evento con una visita turística por Nueva York, que incluyó un acto en el famoso Empire State Building, uno de los rscacielos más conocidos de la ciudad.

La aún jugadora del Valencia Basket, en compañía de la también española Marta Suárez, ha conocido al resto de las 15 jugadoras invitadas a la Gala, entre ellas a otras de las grandes candidatas al númerol 1 del Draft como Azzi Fudd, Lauren Betts y Olivia Miles. Mayúscula sería la sorpresa si no fuera una de ellas la elegida por Dallas Wings, la franquicia que tiene la primera elección por segundo año conscutivo.

Todas ellas llegaron en autobús al Empire State Building horas antes de trasladarse a The Shed, en el barrio neoyorquino de Hudson Yards, donde tendrá lugar la ceremonia a partir de la 01:00, en la madrugada del lunes al martes en España. Y no serán Awa Fam y Marta Suárez las únicas en estar entre las elegidas, ya que aunque no está presente en Estados Unidos, Iyana Martín también se perfila como elección de primera ronda en el Draft.

Segunda valenciana en la WNBA

Con su salto a la WNBA, Awa Fam hará historia como mejor española en Draft superando a la también taronja Raquel Carrera (número 15 en 2021), aunque no será la primera valenciana en la mejor liga del mundo, ya que Anna Montañana también jugó la WNBA con Minnesota Lynx en 2009.

Noticias relacionadas

Más taronja en EEUU

Awa Fam coincidirá en a WNBA con la propia Raquel Carrera, si la gallega supera el fase del Training Camp tras haber firmado un contrato de un año con New York Liberty. No serán, sin embargo, las únicas jugadoras de la actual plantilla del Valencia Basket en haber pasado por el Draft de la WNBA, ya que también lo hizo Leticia Romero en 2017, cuando fue elegida en el número 16 en segunda ronda, la mejor clasificación de una española hasta entonces, empatada con Astou Ndour, la gran referente de Awa Fam tanto dentro como fuera de la pista.