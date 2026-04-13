Bombazo en el próximo rival del Valencia Basket en Euroliga
El Dubai Basketball ha contratado al esloveno Aleksander Sekulic como nuevo entrenador hasta final de temporada. ¡Se la juega ante los taronja a un solo partido!
El tramo decisivo de la Euroliga no entiende de estabilidad. Y si no, que se lo digan a Dubai Basketball, próximo rival del Valencia Basket, que ha decidido agitar su banquillo a falta de una sola jornada para el cierre de la fase regular.
Los de Pedro Martínez están pendientes de posición final y rival en los playoffs por la Euroliga y este partido es clave para ello.
El conjunto dubaití anunció este lunes la destitución de Jurica Golemac tras la dura derrota en casa frente al Anadolu Efes, un resultado que le ha dejado sin depender de sí mismo para entrar en el ‘play-in’. Su sustituto será el esloveno Aleksander Sekulic, técnico con experiencia internacional que firma hasta final de temporada en un movimiento tan sorprendente como arriesgado.
El destino no ha querido dar tregua. Sekulic debutará este mismo viernes frente al Valencia Basket en la última jornada, en un duelo que se disputará en Zenica (Bosnia-Herzegovina) y que puede decidir el futuro europeo del Dubai. Para ello deben ganar al equipo de Pedro Martínez, a la vez que el FC Barcelona pierda frente al Bayern de Múnich.
Seleccionador de Eslovenia
Sekulic no es un desconocido. A sus 48 años, compagina el cargo con el de seleccionador de Eslovenia, a la que llevó a un meritorio cuarto puesto en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.
Además, formó parte del cuerpo técnico que conquistó el EuroBasket 2017, uno de los mayores hitos del baloncesto esloveno. Perfil sobrio, táctico y con experiencia en escenarios de alta presión. Justo lo que busca el Dubai… aunque quizá demasiado tarde. La Euroliga no espera a nadie.
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