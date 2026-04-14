Awa Fam, la estrella que empezó a deslumbrar en el CD Polanens

Awa Fam está ahora en boca de todos. Y no es para menos tras su histórica elección como número 3 en el Draft de la WNBA por Seattle Storm. Pero la realidad es que la aún jugadora del Valencia Basket ha despertado la atención del mundo del baloncesto ya desde sus inicios en Santa Pola y en su etapa en València, donde llegó a debutar con el primer equipo con 15 años tras saltar las distintas etapas de formación a un ritmo sin precedentes.

Sus condiciones físicas siempre llamaron la atención desde que era pequeña, pero ya en su primera etapa en el CD Polanens se le vieron cualidades que le ayudarían con el tiempo a que su sueño de jugar en la WNBA se hiciera realidad. "Desde que llegó en benjamines (entrenada por José Alberto Ruiz) llamaba la atención y no solo por su físico que le permitía jugar con mayores, sino sobre todo por su visión de juego, algo poco común a su edad. Esto le ayudó mucho a jugar a la hora de jugar con niños y con niñas de hasta tres años más. Era muy humilde, muy buena niña y aunque era muy superior, no era de las que siempre se las jugaba ella y siempre buscaba la mejor opción para el equipo", señala a Superdeporte Mari Carmen Sempere, una de sus primeras entrenadoras en Santa Pola y clave en su formación y posterior llegada al Valencia Basket.

Awa Fam, en uno de sus primeros partidos con el CD Polanens. / MCS

Con sus hermanos Karim y Tala en el club, ya se dejaba ver por las gradas del pabellón de Santa Pola desde muy pequeña, haciendo incluso la actividad municipal de Multideporte antes de apuntarse al club en benjamines. "Siendo benjamín ya jugó un torneo con el infantil en Torrevieja, incluso siendo alevín de segundo año creo recordar que llegó a jugar con el cadete. Siempre ha ido por encima, pero a su vez no dejaba nunca atrás a sus compañeras y amigas de su edad. Para ella siempre ha sido muy importante estar con ellas". De hecho, ese fue uno de los motivos por los que no llegó un poco antes al Valencia Basket. "Tenía la oportunidad de jugar con el Valencia BC un torneo en Mallorca, pero prefirió esperar en ese momento porque quería acabar la temporada con su equipo. Recuerdo que llegamos hasta semifinales, pero la pobre no podía hacer más, era muy superior y le daban por todas partes, no paraba de ir a la línea de tiros libres".

Pero si algo ha caracterizado también la carrera de Awa Fam fue su buena predisposición a escuchar y a aprender. "Era muy receptiva a todos los consejos, le gustaba aprender y tenía cualidades innatas también. Con esa altura, estaba claro que iba encaminada a ser pívot, pero aunque tenía mucha visión de juego y jugaba siempre para el equipo, era capaz de ir de canasta a canasta y no la paraba nadie. A veces bromeaba con ella y decía, allí va LeBron".

Awa Fam, en sus primeros partidos en Santa Pola. / MCS

Salto al Valencia Basket

La propia Mª Carmen Sempere fue quien le acompañó a València a conocer las instalaciones y el proyecto que podía ofrecerle el Valencia Basket. Su talento hacía inevitable el salto a un club con una potente estructura de formación, pero también la impulsó el hecho de que el CD Polanens dejaba de tener equipo femenino tras cadete. Tampoco fue el único club que se interesó por ella, pero sí el que la enamoró desde el primer momento, tanto a ella como a su familia. Y ya no solo por su programa de formación deportiva y las espectaculares instalaciones de L'Alqueria, sino por sentirse que estaría como en casa, acompañada también en sus estudios y en todo lo que pudiera necesitar, al llegar sola sin su familia.

"Se interesaron por ella equipos de la provincia y de Murcia, pero también estuvo en un campus con el Valencia Basket y fue la mejor opción. Las instalaciones y el nivel de allí le impresionaron pero tanto a su madre como a mí nos gustó mucho una cosa que nos dijo Esteban Albert y es que primero tenía que poner los estudios. Si no estudiaba y se aplicaba, no se podría quedar".

Awa Fam lanzando a canasta bajo el aro con el CD Polanens. / MCS

Becada desde el inicio

De familia humilde (sus padres Madoumbe y Arane trabajaban en mercadillos ambulantes y vendiendo productos africanos), no podía permitirse trasladarse sola a València y costarse su estancia en la ciudad si no era con una beca completa y así se lo hicieron saber al club. "El Valencia BC sabía que ellos no lo podían pagar y se hicieron cargo de todo. La cuidaron y formaron y fueron otra familia para ella". La propia Awa tenía una palabras al respecto hacia el club taronja horas después de ser elegida número 3 del daft de la WNBA. "El Valencia Basket es especial porque ellos siempre han cuidado de mí. Es mi segunda casa, llegué al Valencia Basket cuando tenía sólo 12 años de edad, y con tan sólo 15 empecé a jugar al baloncesto profesional".

Noticias relacionadas

Awa Fam en edad de alevín jugando con el Infantil de segundo año de MªCarmen Sempere. / MCS

Un salto que cambió su vida y su carrera deportiva y que era inevitable para llegar a donde ha llegado, triunfando en el Valencia Basket, en la selección española y con un doble reto futuro en la WNBA y en Project B, la nueva competición mundial de estrellas que llegará en marzo al Roig Arena, una de sus seis sedes. "Al margen de que nos quedábamos sin equipo femenino para ella, yo tenía claro que tenía que salir. No era lo mismo entrenar aquí dos o tres horas a la semana que hacerlo cinco veces en L'Alqueria y pudiendo compatibilidad los estudios y los entrenamientos", concluye Mª Carmen Sempere, quien sigue teniendo contacto con ella y la ve cada verano cuando vuelve a Santa Pola y visita el Campus. Antes del Draft hablaron y ya destacaba de ella que no estaba nerviosa, sino ilusionada. Su sueño de jugar en EEUU será ya una realidad en unos meses.