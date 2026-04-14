¿Cuánto mide realmente Awa Fam?

Con sólo 19 años, Awa Fam ya ha hecho historia. La internacional española, nacida en Santa Pola (Alicante), ha sido seleccionada en la tercera posición del draft de la WNBA. Efectivamente comparte puesto con Pau Gasol, el mejor jugador español de la historia y uno de los mejores europeos. El exjugador encarnó a la perfección lo que debía ser un pívot moderno y, aunque hubo otros antes, lo inevitable es que se le compare con los que llegaron después. En el caso de las mujeres, Awa es pívot, aunque ya desde niña destacó por ser muy completa.

Awa Fam fue quemando etapas en la cantera del Valencia Basket hasta que el curso pasado fue cedida al Lointek Gernika para foguearse. En el club eran muy conscientes de su enorme potencial y la edad no debía ser un impedimento, así que la mandaron al norte una temporada para crecer en todos los sentidos. Era una niña cuando se marchó y toda una mujer al regresar dispuesta a convertirse en una estrella también en el cuadro taronja. Y tanto que así ha sido, dominando la pintura tanto en defensa como en ataque.

Awa Fam, con los colores del que será su equipo en la WNBA. / Seattle Storm

¿Cuánto mide Awa Fam?

Son muchas las cualidades de la internacional española, pero no podría explotar todas ellas si no fuera por su magnífico físico. Toda una atleta con capacidad de correr y saltar, más allá de ganar duelos individuales en el uno contra uno aprovechando su altura y destreza. ¿Cuánto mide Awa Fam? Pues los registros varían, pero tanto algunas de sus fichas oficiales como ella misma coinciden en que mide 1,93 metros. De cuerpo atlético, no es descartable que en el Seattle Storm gane algo más de masa muscular conforme pase el tiempo. ¡No olvidemos que todavía tiene 19 años!

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