WNBA
Awa Fam hace historia con el número 3 del Draft de la WNBA
La valenciana, a sus 19 años, fue escogida por Seattle Storm en primera ronda y entra en la historia del baloncesto español
Azzi Fudd fue la número 1 del Draft en la elección de Dallas Wings, que ya había firmado jugadoras interiores días atrás
Awa iguala el número 3 que logró Pau Gasol en 2001, cuando fue elegido por Atlanta Hawks y es la mejor española en un Draft.
La asturiana Iyana Martín se cuela también entre las primeras al ser la séptima elegida para jugar en Portland Fire
Con apenas 19 años, Awa Fam ya es historia del baloncesto español. La de Santa Pola, como era de prever, fue una de las grandes protagonistas de la ceremonia del Draft de la WNBA que se ha celebrado este 13 de abril en Nueva York, donde fue elegida como número 3 por Seattle Storm. Con ello, la aún jugadora del Valencia Basket se convierte en la mejor elección de una española en la historia de la WNBA superando la 15ª posición de Raquel Carrera en 2021 y además, por encima también al propio Pau Gasol, que fue el número 3 en 2001, cuando fue elegido por Atlanta Hawks antes de traspasar sus derechos a Memphis Grizzlies.
La taronja, que viajó directamente desde San Sebastián con permiso del Valencia Basket tras jugar ante el IDK Euskotren, vivió una jornada de ensueño, acompañada por la también española Marta Suárez, otra de las candidatas a entrar en primera ronda junto a Iyana Martín.
Primero visitaron el famoso Empire State Building en un acto promocional y horas después, ya con trajes de gala, se dirigieron a The Shed, en el barrio neoyorquino de Hudson Yards, donde a las 01:00 de la madrugada hora española, empezaba el Draft.
El Top5
La estadounidense Azzi Fudd fue finalmente la primera elección en el Draft por parte de Dallas Wings. Olivia Miles fue la número 2 al ser escogida por Minnesota Lynx, mientras que Awa Fam entró en el podio tras ser elegida por Seattle Storm. Detrás de ellas quedó Lauren Betts, con destino a Washington como la selección número 4, mientras que Gabriela Jaquez jugará en Chicago Sky, como número 5 del Draft.
Iyana Martín también hace historia
Por otra parte, el baloncesto español no tardó en llevarse otra alegría, ya que la asturiana del Perfumerías Avenida, Iyana Martín, fue escogida en el número 7 y jugará en Portland Fire.
En la WNBA junto a Raquel Carrera
Awa Fam no será la única taronja en jugar el próximo año la WNBA, ya que allí coincidirá con Leo Fiebich, pero también con una Raquel Carrera que en 2021 fue elegida por Atlanta Dream pero que acabará luchando por jugar en New York Liberty, con el que ha firmado un contrato de un año para asistir de momento al Training Campo de este verano.
La taronja regresa a València el miércoles, ya con su futuro en la WNBA definido y disponible para el partido del domingo ante el DM Ensino en el Roig Arena a las 12:00.
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