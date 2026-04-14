La bienvenida de Seattle Storm a Awa Fam: "Será una pieza clave en nuestro futuro"

Seattle Storm será el próximo destino de la valenciana Awa Fam, que en la madrugada del lunes 13 de abril al martes 14 en España, hacía historia al ser elegida en el número 3 del draft de la WNBA. El equipo estado de Washington se mostraba feliz tras la elección de la pívot taronja, el club anunciaba su fichaje por todo lo alto destacando el gran potencial de la valenciana: “Estamos encantados de darle la bienvenida a Awa a Seattle”, declaró la directora general del Storm, Talisa Rhea. “Hemos visto a Awa emerger como uno de los talentos jóvenes más dinámicos del mundo. Ya ha adquirido una valiosa experiencia compitiendo profesionalmente a nivel internacional y tiene un enorme potencial".

Seattle Storm anuncia el fichaje de Fam / Seattle Storm

Según resaltó Rhea, Awa Fam no será 'una más' sino que llega para convertirse en un referente en el equipo: " Awa será una pieza clave en nuestro futuro y en lo que estamos construyendo en Seattle”.

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Destaca su gran trayectoria

El club estadounidense resume así la trayectoria de Awa Fam: "Fam juega actualmente en el Valencia Basket de España, club al que se unió en diciembre de 2021 con tan solo 15 años, convirtiéndose en la jugadora más joven en la historia del equipo. Ha participado en 39 partidos durante la Euroliga 2025-26 y la Liga Femenina Endesa, con un promedio de 8,1 puntos, 4,8 rebotes y 0,6 tapones por partido. Su mejor actuación de la temporada fue el 16 de octubre de 2025 contra el Fenerbahçe Opet, donde anotó 17 puntos, capturó siete rebotes y robó tres balones, con un 63,6% de acierto en tiros de campo. La pívot de 1,93 m ha representado a España tanto en las selecciones juveniles como en la absoluta. Durante sus cuatro años con la selección juvenil, compitió en seis torneos, incluyendo un destacado Campeonato Europeo Femenino FIBA Sub-16 de 2022, donde promedió 13,1 puntos y 10,1 rebotes. La jugadora, originaria de Alicante, también jugó dos años con la selección absoluta, promediando 8,7 puntos y 5,1 rebotes en tres torneos".