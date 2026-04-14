Esto es lo que cobrarán Awa Fam y Raquel Carrera en EEUU

La valenciana Awa Fam no sólo dará un gran salto a nivel profesional y deportivo con su llegada a la WNBA, sino que da también un salto económico astronómico. La aún jugadora del Valencia Basket hacía historia para el baloncesto español la pasada madrugada al ser elegida en el número 3 del draft de la liga profesional estadounidense. Eso supone que su fichaje por su nuevo equipo, los Seattle Storm, debe ajustarse al convenio salarial recientemente firmado por la WNBA que regula los salarios mínimos de las jugadoras.

Una de las rookies mejor pagadas

La valenciana Awa Fam será una de las novatas mejor pagadas ya que el nuevo convenio regular también cuánto cobra la número 1, la número 2, número 3, etc, de la lista dle draft. Así, Awa Fam, que ha sido elegida en el número 3, se embolsará casi dos millones de dólares en los cuatro años de contrato. En total, cobrará 1.951.993 en su primera temporada, en la que será por tanto rookie (novata) de primer año, cobrará según las tablas salariales un total de 436.016 dólares. La cantidad irá en ascenso en los próximos años. Así, si sigue en la WNBA, en 2027 se embolsaría 453.457 dólares; en 2028: 498.803 dólares y en 2029, un total de 563.647 dólares. Por tanto, la valenciana, será una de las rookies mejor pagadas de la competición.

La llegada de Awa Fam a la WNBA se ha producido en el mejor momento de la historia en lo que a condiciones laborales y económicas se refiere. Hace tan sólo una semanas, y después de una larga reivindicación, las jugadoras profesionales lograban que se reconociesen sus derechos y se ajustasen los sueldos al volumen de negocio que en la actualidad representa la liga femenina americana, una competición en auge que cada vez despierta más interés y seguimiento tanto en los estadios como en cuanto a audiencias televisivas.

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También se beneficiará de esa mejora salarial Raquel Carrera. La pívot gallega del Valencia Basket tiene un contrato de Training Camp, es decir, de pretemporada y como tal, se acoge al mínimo salarial que asciende a 270.000 dólares. El caso de Raquel Carrera es distinto ya que la jugadora en su momento fue drafteada en 2021 y sus derechos traspasados. Fue elegida por Atlanta Dream pero éste a su vez, traspasó los derchos a New York Liberty, con el que ha firmado un contrato de un año para asistir de momento al Training Campo de este verano. En la misma situación que Carrera se encuentra la española María Conde que también tiene un contrato de Training Camp con Toronto.