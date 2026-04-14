WNBA
El mensaje de Awa Fam al Valencia Basket tras su elección en el dratf de la WNBA
La valenciana, elegida por Seattle Storm en el número 3, se mostró agradecida al club taronja, donde ha crecido como jugadora
La valenciana Awa Fam, a sus 19 años, está a punto de iniciar una nueva etapa en su carrera deportiva, en la mejor liga del mundo, la WNBA. La interior del Valencia Basket ha hecho historia al ser elegida en el número 3 del draft por Seattle Storm, equipo con el que disputará la próxima liga americana. Pese a que supone un gran salto de calidad en su carrera, la jugadora taronja no olvida la importancia del Valencia Basket en su formación y así lo reflejó en la rueda de prensa posterior al draft que se celebraba en Nueva York el lunes 13 de abril.
Agradecida a Valencia Basket
"València es muy especial para mí, es mi segunda casa, llegué al Valencia Basket cuando tenía sólo 12 años de edad, y con tan sólo 15 empecé a jugar al baloncesto profesional", destacaba Awa Fam en su comparecencia ante la prensa. Para Awa Fam, el Valencia Basket ha sido clave en su formación como jugadora: " Valencia es especial porque ellos siempre han cuidado de mí". Fam narró cómo fueron sus inicios en el Valencia Basket y posteriormente en l'Alqueria del Basket: "ellos hablaron con mis padres, le dijeron, estad tranquilos, va a crecer aquí con nosotros". Fam y su familia apostaron por el club taronja para completar su formación como jugadora renunciando a otras ofertas, como la propia jugadora reconocía: "Por eso todo este tiempo he dicho 'No' a universidades de Estados Unidos siempre he pensado que Valencia es mi lugar, amo jugar en Valencia, ellos siempre me han cuidado de mí. He tenido la oportunidad de jugar la Euroliga, de intentar ser cada vez mejor jugadora".
Ahora Fam se mostró ilusionada con su nueva etapa en EEUU: "He cumplido mi sueño, ver aquí cómo el baloncesto femenino está creciendo es algo muy bueno, estoy muy agradecida a la gente que lo ha hecho posible. Estoy deseando conocer mejor Seattle y esta liga".
Felicitación del Valencia Basket
Por su parte, el Valencia Basket también mostraba su orgullo por la elección de Awa Fam, a través de sus redes sociales. "Desde @LAlqueriaVBC y hasta una posición del Draft que ya es historia del baloncesto español. Bravo Awa Fam, disfruta de un momento para siempre, te esperamos pronto en casa".
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