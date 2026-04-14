Pau Gasol felicita a Awa Fam, quien iguala el hito que logró el catalán hace 25 años

La valenciana Awa Fam se ha convertido en una de las grandes protagonsitas del deporte español en las últimas horas tras ser elegida en el número 3 del draft de la WNBA por Seattle Storm. La pívot del Valencia Basket logra un hito histórico para el baloncesto español ya que nunca a antes, ninguna jugadora española había alcanzado un puesto tan alto en el draft estadounidense. Fam supera la posición número 15 que logró su compañera de equipo en el Valencia Basket, Raquel Carrera en el draft de 2021. Fam no sólo logra un hito para el baloncesto femenino español sino que iguala la mejor actuación española de todos los tiempos en un draft americano. Veintinco años más tarde, Fam iguala la tercera posición con la que fue elegido Pau Gasol en el draft de 2001. Ahora, la valenciana tratará de emular al pívot catalán y lograr una carrera tan exitosa como la suya en el baloncesto estadounidense.

Felicitación de Gasol

Tras su histórica elección, Awa Fam ha recibido múltiples felicitaciones y una de las más especiales ha sido precisamente la de Pau Gasol, que a través de sus redes sociales, ha mostrado su alegría no sólo por el éxito de Fam, sino del baloncesto español en general también con la elección de Ilyana Martín y Carla Suárez.

Gasol marcó un hito histórico

En el verano de 2001, el baloncesto español vivió un momento histórico con la elección de Pau Gasol en el draft de la NBA. El joven ala-pívot, formado en el FC Barcelona, fue seleccionado en la tercera posición por los Atlanta Hawks, aunque sus derechos serían traspasados inmediatamente a los Memphis Grizzlies, equipo en el que iniciaría su carrera en la liga estadounidense.

La elección de Gasol no solo supuso un hito personal, sino también un reconocimiento al creciente nivel del baloncesto europeo. Hasta entonces, pocos jugadores formados íntegramente en Europa habían alcanzado posiciones tan altas en el draft, lo que convirtió su selección en un símbolo del cambio de paradigma en la NBA, cada vez más abierta al talento internacional. En este sentido, la historia de Gasol es parecida a la de la propia Awa Fam, que también tiene el mérito de haber alcanzado una de las posiciones más altas del draft sin haber pasado antes por el baloncesto universitario estadoundense.

Con apenas 21 años, Gasol llegaba a la liga tras destacar en la ACB y en competiciones europeas, donde ya había demostrado una combinación poco habitual de técnica, visión de juego y versatilidad para su estatura. Unas características que comparte también con Awa Fam, una jugadora que eso sí, supera en precocidad a Gasol ya que la valenciana tiene 19 años, dos menos que el catalán cuando aterrizó en la NBA.

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Aquel draft de 2001 marcó así el inicio de una de las trayectorias más brillantes del deporte español y abrió el camino para futuras generaciones de jugadores europeos en la NBA. Ahora, Awa Fam, tratará de recorrer un camino similar, pero en la liga profesional femenina y abrir también camino a las nuevas generaciones.