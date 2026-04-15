Awa Fam llega a Valencia tras hacer historia en el dratf de la WNBA

La valenciana Awa Fam, a sus 19 años, está a punto de iniciar una nueva etapa en su carrera deportiva, en la mejor liga del mundo, la WNBA. La interior del Valencia Basket ha hecho historia al ser elegida en el número 3 del draft por Seattle Storm, equipo con el que disputará la próxima liga americana.

La jugadora aterrizó alrededor de las 17:00 en el aeropuerto de Manises después de hacer historia en la WNBA. La valenciana, sonriente y emocionada, fue recibida por sus familiares y seres más cercanos, que no dudaron en fundirle un cálido abrazo tras haber vivido una vivencia emocionante que la posiciona como una de las pocas que tienen el derecho de competir en la mejor liga de baloncesto femenino del mundo.