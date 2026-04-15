Awa Fam llega a Valencia tras hacer historia en el dratf de la WNBA

A las 16:00 horas de este miércoles 15 de abril aterrizaba en el aeropuerto de Manises Awa Fam. La valenciana vuelve a casa tras convertirse en la gran triunfadora del draft de la WNBA celebrado el pasado lunes donde era elegida en el número 3 por Seattle Storm: "Estoy muy contenta, fue una noche que no olvidaré nunca, que recordaré toda mi vida, fue especial ver a toda mi familia, ver la gente de España cómo animaba, ver todas las felicitaciones... es algo que nunca me imaginé, fue increíble", narraba a la prensa, cansada por el largo viaje y las fuertes emociones vividas en Nueva York pero con una sonrisa resplandeciente que transmitía felicidad y orgullo por el sueño conseguido. Su madre, que la recibió con un ramo de flores y un emocionado abrazo y un grupo de familiares y amigos esperaban a Awa Fam en el aeropuerto.

Awa Fam hizo historia en el baloncesto español al conseguir el puesto más alto logrado por una jugadora española en el sorteo del draft estadounidense. Así vivió el momento cuando la presentadora de la gala anunció su nombre: "fue algo sorprendente, veía a mis hermanos, a mi gente y fue algo increíble, pensé, ostras! estoy en el número 3, estaba muy emocionada".

Awa Fam atendió a los medios en Manises / F. Calabuig

Un sueño cumplido

La valenciana reconoció que está viviendo en una nube: "Creo que no me lo voy a creer hasta que no esté allí, hasta que no esté en Seattle no me daré cuenta de que he cumplido mi sueño, de que estoy en la WNBA, fue muy especial compartir ese momento con mis hermanos, con mi padre, que estuvieran allí apoyándome".

Una de las felicitaciones que más le emocionó de las muchas que ha recibido fue la de Pau Gasol que hace 25 años también en 2001 fue elegido en el número 3 del draft de la NBA: "Es algo que me emociona sólo pensarlo, fue muy bonito, me felicitó, me mandó un vídeo. Me enorgullece mucho haber seguido sus pasos".

La jugadora fue recibida por su madre y otros familiares / F. Calabuig

Un referente para las jóvenes de l'Alqueria del Basket

Awa Fam llegó al Valencia Basket con apenas 12 años y en el club taronja se ha formado hasta alcanzar la élite mundial. Ahora, la jugadora de Santa Pola se muestra feliz de servir de referente a las niñas de l'Alqueria del Basket: "Les diría que sigan paso a paso, que sean pacientes, que luchen por una meta, la mía era la WNBA, a veces pensaba que nunca se iba a cumplir y así ha sido, que sean valientes y confíen en ellas. Me emociona ver a las niñas de l'Alqueria, apenas hace unos años estaba yo allí entrenando con ellas. Me emociona que me vean como un referente, intentaré estar siempre ahí, responder a los mensajes, ayudar en lo que pueda".

Awa Fam regresó a casa tras un largo viaje a Nueva York / F. Calabuig

Un sueño perseguido desde los 12 años

Awa Fam, a sus 19 años tiene aún muy reciente una niñez en la que soñaba con jugar en la mejor liga del mundo: "Desde los 12 años veía siempre la NBA con mis hermanos y siempre decía que yo quería estar allí".

La jugadora quiere reponerse lo antes posible del cansancio para pensar ya en el tramo final de la temporada con el Valencia Basket: "Ahora intentaré descansar y cambiar de chip, nos quedan aún partidos muy importantes, nos queda el playoff, nos queda un título de Liga por el que luchar".

La Liga, su último reto con el Valencia Basket

La taronja, tiene claro cómo quiere despedirse de su etapa en el Valencia Basket: "No hay mejor manera de acabar esta etapa en el Valencia Basket que conseguir la Liga, estamos muy contentas de haber conseguido la Copa de la Reina hace nada pero también ilusionadas, sabemos que no va a ser fácil pero desde luego nos gustaría acabar ganando esa Liga".

Sobre el que será su equipo a partir de la próxima temporada, el Seattle Storm, Awa Fam destacó: "A algunas compañeras las conozco, he tenido la suerte de poder intercambiar mensajes con algunas de ellas, también con la head coach, con la entrenadora también he hablado un poco, ahora viene un periodo de transición, de ir poco a poco".

Aunque aún es pronto, Fam ya ha tenido oportunidad de hablar con los dirigentes del club de Washington: "Esperan de mí que sea la misma que he sido hasta ahora, que quiera seguir mejorando, que tenga ganas de seguir mejorando, de conocer mejor la Liga pero sobre todo que siga siendo yo, que demuestre que puedo estar allí".

Apoyo de sus compañeras del Valencia Basket

Fam también resaltó el apoyo recibido por parte de sus compañeras del Valencia Basket y de todo el club: "Desde el día de antes todas me dieron la enhorabuena, tengo mucha suerte de tener las compañeras que tengo, todas son muy buenas amigas, sobre todo el bloque español que nos conocemos desde hace mucho tiempo, todas me han felicitado y tengo ganas de verlas".

La valenciana también se acordó de sus principales apoyos en su primera etapa en el Valencia Basket cuando era apenas una niña: "Manolo Real y Pepa son mis padres, mi madre cuando quiere preguntar algo, cuando tiene alguna duda, siempre contacta con Manolo y con Pepa, han sido los que me han hecho crecer, me han hecho madurar, me han corregido, desde los 12 años cuando llegué a València estuve con ellos en su casa, han sido como mis padres, siempre me han dado buenos consejos para que no me equivocase en nada".

Apuesta por el Valencia Basket

El tiempo ha dado la razón a Awa Fam que en su objetivo de jugar en la WNBA decidió formarse como jugadora en el Valencia Basket y no dar el salto al baloncesto universitario estadounidense. Una decisión de la que está muy satisfecha: "Cuando tengo las cosas claras intento centrarme en eso y no pensar en otras cosas. Tenía claro que quería seguir en València, el Valencia Basket me estaba dando muchas cosas, una buena oportunidad, quería probar la Euroliga, jugar más minutos en la Liga F Endesa, y ahora estoy muy contenta de haber tomado esa decisión".

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Este mismo domingo, en el Roig Arena, tendrá la oportunidad de reencontrarse con la afición taronja, en el partido de la Liga F Endesa ante el Durán Maquinaria Ensino (12:00 horas): "Espero que sea lo mismo de siempre, nuestra afición siempre está con nosotras, en los buenos y los malos momentos, he leído estos días muchos mensajes de felicitación de aficionados y es algo que me gusta mucho, que las jugadoras agradecemos mucho".