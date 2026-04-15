La Euroliga mantiene el formato... ¿cómo afecta esto al Valencia Basket?
La máxima competición de baloncesto europeo mira de reojo la posible llegada de la NBA al continente, pero por el momento se niega a hacer grandes movimientos
La Euroliga ha decidido pisar el freno… al menos de momento. En un contexto de cambios estructurales, presión de la NBA y ambiciones de crecimiento, la máxima competición continental seguirá apostando por la continuidad: 20 equipos y una fase regular de 38 partidos también en la temporada 2026-27.
Una decisión que, más allá de la estabilidad que transmite, tiene consecuencias directas para clubes en plena ebullición como el Valencia Basket. Lo que está claro es que el formato actual no beneficia los intereses de clubes de las grandes ligas, siendo la Liga Endesa la más afectada por el calendario y sus consecuencias. Entre los temas tratados figuraba la transición de la organización a un nuevo modelo en el que más allá de licencias de 10 años, se buscan franquicias completas. Y aquí es donde los valencianos están a la espera de la dirección que tome en el futuro y que llegado el caso podrían estar interesados en una de estas plazas. Eso sí, también mantienen su expectación sobre el proyecto europeo de la NBA para el que el Valencia Basket tiene guardada una opción de salida de la Euroliga antes de la finalización del acuerdo.
Un modelo que no cambia… pero aprieta
La Euroliga mantiene su hoja de ruta: liga regular a doble vuelta, play-in, playoffs y Final Four. Un sistema que garantiza espectáculo y volumen de negocio… pero también una carga competitiva brutal. Además, tiene atados
Cada equipo disputará 38 partidos europeos antes de las eliminatorias. Y aquí aparece el primer gran impacto al mantener la misma saturación de fechas en lugar de procurar el sistema de conferencias para limitar algo los partidos, especialmente de los primeros clasificados. Digamos que el formato es mantener lo 'malo conocido', con una carga de encuentros que obliga a los participantes, especialmente de grandes ligas, a tener en nómina una plantilla como la que tiene actualmente Pedro Martínez, permitiéndole hacer rotaciones en las convocatorias y no lamentar en exceso bajas puntuales.
El caso del Valencia Basket es paradigmático. El club taronja está en uno de los mejores momentos de su historia reciente, siendo candidato a absolutamente todo. La Euroliga lo sabe y es cuestión de tiempo que procuren hacerle 'fijo', pero los valencianos quieren mantener la sartén por el mango y las opciones abiertas.
Pero el actual formato le obliga a convivir con una realidad exigente: competir al máximo nivel… sin margen de error ni descanso. Y aquí está la clave, en el poco descanso que permite el calendario tan saturado. Y eso que no se respetan las ventanas FIBA...
La sombra de la NBA Europa
Todo esto ocurre con un monstruo en la habitación: la posible llegada de la NBA al continente. La Euroliga insiste en mantener un “diálogo abierto”, pero el movimiento es claro y pasa por blindar un formato que ofrezca estabilidad (asegurar la continuidad de varios gigantes europeos en el proyecto) y aumentar los ingresos lo máximo posible.
Mientras tanto, clubes como el Valencia Basket no pierden de vista ese futuro alternativo, donde el crecimiento económico y la proyección global podrían ser mayores. El Roig Arena es un escenario único, tan digno o más de NBA que de Euroliga, por lo que es una garantía para cualquiera de las opciones que puedan darse.
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