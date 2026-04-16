Valencia Basket visitará a Dubai Basketball con una baja importante

Valencia Basket pondrá este viernes el punto final a la fase regular de la Euroliga en Zenica para medirse al Dubai Basketball y lo hace con la tranquilidad de tener el trabajo hecho, pero con la ilusión de concluir la primera fase de la mejor manera posible. El equipo de Pedro Martínez ya está clasificado para las rondas eliminatorias, además como cabeza de serie, pero todavía puede ser primero, segundo o tercer clasificado en función de los resultados.

Para el partido, que se disputa a partir de las 20:00 horas, Pedro Martínez no cuenta con su plantilla al completo, y es que debe lidiar con la baja del capitán Xabi López-Arostegui, que ni siquiera viajará con el equipo según ha confirmado el propio entrenador en la rueda de prensa previa al enfrentamiento.

Rafa Jarque

Todavía no completa el entrenamiento

Durante el espacio reservado para que la prensa pudiera estar presente en el entrenamiento, a López-Arostegui se le vio realizando el último ejercicio de la sesión junto al resto de sus compañeros, pero Pedro Martínez explicó en la sala de prensa que ese había sido el único tramo del entrenamiento que había realizado y que el resto de la sesión se había quedado al margen.

Noticias relacionadas

Sin pensar en el rival, solo en lo físico

De cara al posible rival de VBC en la primera ronda eliminatoria, el entrenador dijo que no será tan importante el equipo al que se enfrenten sino cómo estén ellos en el momento de la eliminatoria y cómo lleguen físicamente. De hecho, señaló que el factor cansancio no sería determinante si son segundos porque se medirían a un equipo que tendría al menos una semana de descanso.