"La Comunidad Senegalesa de Santa Pola hizo una colecta para comprarle las primeras zapatillas a Awa Fam"

Manolo Real, actualmente director de la Cantera Femenina del Valencia Basket tuvo un papel clave en los primeros años de Awa Fam en el club taronja. La pívot de Santa Pola, que ha hecho historia al ser elegida en el número 3 del draft de la WNBA se formó como jugadora en l'Alqueria del Basket.

Así recuerda Real cómo conoció a Awa: "Llegó con 13 años recién cumplidos, yo estaba en el Campus de Tecnificación. Un entrenador de los que habitualmente venía a trabajar a nuestros campus, Toni Rosichi, había estado por Santa Pola y Torrevieja y avisó al club de que había una jugadora muy alta en edad de infantil. Esteban Albert, director deportivo de la selección femenina, consiguió que viniera a hacer una prueba al Valencia Basket y vino al campus de Tecnificación que yo llevaba. Vino al campus y la conocimos, venía de una Liga menor. Llamaba ya la atención por su físico, medía creo recordar que 1,87, le hicimos una prueba pero realmente ya teníamos clara la decisión de ficharla porque ya la conocíamos". Manolo Real resalta, que además de su altura, le llamó la atención otra cualidad de la alicantina: "Tenía un elemento diferenciador en la gente grande y eran las manos, le tiraban un melón y lo cogía. Su psicomotrocidad ya destacaba aunque estaba claro que había que trabajar muchos aspectos con ella".

Con ella, el equipo Cadete dio un salto de calidad

El técnico taronja dirigió a Awa Fam en su etapa Cadete con la que el club logró un doblete histórico: "Estuve en cadetes varios años, en el primero que estuvo ella, ganamos ya el Campeonato de España en Lleida a pesar de que Awa era de primer año, y al año siguiente, repetimos título con ella también. Nunca habíamos ganado un Campeonato de España en ninguna categoría".

Manolo Real resalta la versatilidad y agilidad de Fam: "Su lateralidad le permitía defender bien a jugadoras más pequeñas y es algo que también le ayuda en el baloncesto actual, si tiene que jugar a veces de cuatro abierta en lugar de cinco. En esos años trabajamos mucho con ella la lateralidad, la coordinación y la psicomotricidad".

Awa Fam, en su etapa cadete / Proyecto FER

Capacidad de liderazgo

Pronto Awa se erigió en la líder de aquel equipo cadete que dirigía Manolo Real: "Era la base del equipo, se lo echaba a la espalda, tenía ya buen pase, daba asistencias, intuía muy bien dónde iban a estar las compañeras. Entendía ya muy bien el baloncesto".

Manolo Real recuerda también alguna anécdota curiosa de aquella etapa: "Como anécdota, en septiembre y para venir aquí, nos enteramos que la Comunidad Senegalesa de Santa Pola había hecho una colecta para comprarle las primeras zapatillas con las que venir al Valencia Basket. No era sólo un tema económico, sino también cultural, la Comunidad Senegalesa quería ser partícipe del paso que iba a dar, mostrarle su apoyo y una forma de hacerlo fue comprarle las zapatillas" . También resalta la buena adaptación de la jugadora al club y viceversa: "Se normalizó enseguida tener a una jugadora tan grande de esa edad, pero no hacíamos diferencias con nadie, todas son diferentes pero al mismo tiempo todas son iguales y su adaptación fue muy rápida".

Además de ser su entrenador, Manolo Real tenía una relación muy cercana con la jugadora: "Creo recordar que trabajé directamente con Awa tres años y hemos estado muy pendientes de su vida diaria, primero con Laura (Lago) y luego nosotros. Su familia estaba en Santa Pola".

Manolo Real / VBC

Evolución constante

Desde que llegó a València, Awa Fam no dejó de crecer como jugadora: "Ha sido siempre determinante en cada categoría, y cada año siempre ha sido mejor que el anterior. Ya era muy buena pero cada año daba más, siendo júnior dominaba la categoría Challenge, siendo cadete ya dominaba en júnior. Manejaba muy bien los conceptos más básicos del basket y tenía buena técnica individual. Y así fue hasta llegar al primer equipo".

Aunque llegó a debutar con el primer equipo con apenas 15 años, Manolo Real resalta que el club en todo momento protegió a la jugadora, respetando las fases de su maduración como persona: "En el club no perdíamos de vista que a pesar de haber debutado con el primer equipo, seguía siendo una niña, que aunque en el vestuario podía estar con jugadoras de 28 años, ella salía con sus amigas del Instituto. Nuestra idea era ayudarla y estar encima para que cumpliera también sus otras obligaciones, no solo en el baloncesto. Tenía que estudiar, formarse y sacar buenas notas".

Real resalta el compromiso de Awa con el Valencia Basket y su decisión de formarse aquí antes de dar el salto a la WNBA desoyendo ofertas del baloncesto universitario estadounidense: "Tiene muy buen carácter, no necesita estar corriendo todo el rato de un lado a otro, disfruta con su gente y ha estado siempre muy cómoda en el club. De hecho, ya retrasó su marcha a EEUU a pesar de las ofertas de las Universidades para seguir aquí. Se adaptó muy bien, creció y siempre con el sueño de jugar en la WNBA, no en la NCAA. Ahora cumple su sueño y estamos muy felices".