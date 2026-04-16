¡No fallan una! El impresionante entrenamiento de triple de Valencia Basket antes del partido decisivo de Euroliga

Valencia Basket afrota este viernes el último partido de fase regular de la Euroliga ya con la seguridad de que será cabeza de serie pase lo que pase. La duda, en función de los resultados, es si será primero, segundo o tercero. Pedro Martínez, en la rueda de prensa previa al partido contra el Dubai, ha dejado claro que, aunque el trabajo está hecho, el objetivo es acabar la primera fase lo más arriba posible.

Rafa Jarque

Minutos antes de la comparecencia de prensa, el equipo taronja culminaba el último entrenamiento antes del partido con un ejercicio de lanzamiento de tres. El cuerpo técnico ha dividido a los jugadores en tres grupos, que iban cambiando de zona y tenían un tiempo limitado para anotar el máximo número de triples seguidos. Todos los jugadores han demostrado por qué Valencia Basket es uno de los mejores equipos de larga distancia de Europa, pero el mayor espectáculo lo han dado Sergio De Larrea y Brancou Badio, que apenas han fallado lanzamientos.