Pedro Martínez: "La temporada está siendo un aprendizaje de cara al tramo decisivo"

Valencia Basket afrota este viernes el último partido de fase regular de la Euroliga ya con la seguridad de que será cabeza de serie pase lo que pase. La duda, en función de los resultados, es si será primero, segundo o tercero. Pedro Martínez, en la rueda de prensa previa al partido contra el Dubai, ha dejado claro que, aunque el trabajo está hecho, el objetivo es acabar la primera fase lo más arriba posible.

"Queremos quedar segundos porque es preferible que quedar terceros. Es imposible escoger rival, no lo haríamos y, además, hay muchísimas variables que no dependen de nosotros. No queremos hacer quinielas", explicó el técnico al respecto.

"No da igual quedar primero que segundo que tercero, es mucho mejor quedar primero aunque no te garantice nada", añadió Pedro Martínez a la vez que daba valor al camino recorrido hasta el momento en la competición europea.

VALENCIA. VLC SPD. Entrenamiento del Valencia Basket y rueda de prensa de Pedro Martinez / Fernando Bustamante / LEV

Una temporada de aprendizaje de cara al tramo decisivo

"Todo el camino es un aprendizaje, para mejorar y para esconder tus carencias. Es una experiencia muy buena para los que estamos fuera y para los jugadores, jugar contra este nivel de exigencia te pone en una situación de máximo estrés competitivo y eso te tiene que mejorar. Es más fácil mejorar después de las derrotas que después de las victorias, esos partidos acaban siendo positivos si ves la parte que depende de ti. Estar tan exigidos lo tenemos que ver como un privilegio", recalcó al ser preguntado sobre si las experiencias en la Supercopa y la Copa del Rey son un aprendizaje para un equipo con poca experiencia.

Aunque Pedro Martínez siempre es reacio a hacer valoraciones antes de tiempo, el técnico de Valencia Basket se mostró contento con el trabajo completado hasta la fecha en una competición tan exigente. El técnico apuntó que la valoración general de la fase regular "es bastante exitosa".

Valoración del partido

Respecto al choque dijo que quieren "competir" lo mejor que puedan. "Lo hemos preparado como siempre con un poco mas de tiempo. Nos gustaría ganarlo pero, como todos los partidos, se puede perder", señaló Martínez, que admitió que van a 'ciegas' por el cambio de entrenador del Dubai.

"Hay un punto de incógnita por el cambio de entrenador, vamos un poco sin saber el impacto que tendrá el nuevo, pero sí sabemos que tienen jugadores que están francamente bien", recalcó el técnico, que recordó lo complicado que fue el choque en el Roig Arena, que ganó 80-78.

"Fue un partido durísimo y no tenían a Musa que es importantísimo para ellos y que es un gran foco ofensivo. Por dentro, tiene jugadores muy físicos, tiene mucho tiro exterior y los bases son muy difíciles de defender porque son muy rápidos, muy verticales y pueden tirar de fuera", añadió.

VALENCIA. VLC SPD. Entrenamiento del Valencia Basket y rueda de prensa de Pedro Martinez / Fernando Bustamante / LEV

Cambio de formato de la Euroliga con más partidos

"No depende de mí, no me gusta quejarme. La gente que tiene que decidir no lo hacen casualmente, será porque es lo mejor para todos y yo me intento adaptar porque tengo una parte importante en eso, no me ayuda a mí, ni a mi club que me queje", explicó.

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Renovación de Badio

El técnico se mostró satisfecho por la ampliación del contrato de Brancou Badio. "Estamos contentos con todo el equipo, Papi es un chico magnifico, súper humilde, trabajador y que mejora cada año. Estamos encantados, de que siga y que siga mejorando. Se merece que le vaya bien porque está poniendo todo de su parte", concluyó.