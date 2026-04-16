A por el broche a una enorme fase regular de Euroliga

Tras 37 largas y tremendamente exigentes jornadas de Euroliga, Valencia Basket cierra la fase regular este viernes a partir de las 20:00 horas ante Dubai Basketball, y lo hace con la absoluta tranquilidad de haber completado el trabajo, pero también con la ambición de quedar lo más arriba posible dentro de lo que está en su mano. El conjunto taronja, tras la disputa de los partidos del jueves, todavía puede ser segundo o tercero. En cualquiera de los casos, estará en las rondas eliminatorias como cabeza de serie. Un premio al gran desempeño del equipo en este primer puerto del Tourmalet que es la Euroliga.

Existía una mínima opción de ser primeros, pero para ello Olympiacos debía perder este jueves y no falló en su propia cancha ante un Olympia Milano sin nada en juego. Descartada la primera plaza, el Real Madrid, que también ganó su compromiso ante el Estrella Roja este jueves, ha puesto en jaque la segunda posición de los taronja, que tienen en su mano recuperarla ganando al Dubai. Las cuentas son sencillas para Valencia Basket: ganar para ser segundos o perder y ser terceros.

XLA, única baja

Para el último partido de fase regular Pedro Martínez cuenta con su plantilla al completo salvo el capitán Xabi López-Arostegui, que este jueves todavía no completó el entrenamiento con el grupo y ni siquiera viajará a Bosnia con el resto del equipo mientras se sigue recuperando de las molestias.

Pedro Martínez, ambicioso, quiere acabar lo más arriba posible

Aunque se mostró satisfecho con el trabajo realizado hasta la fecha en Euroliga, Pedro Martínez no esconció que el objetivo es acabar lo más arriba posible y que, por ello, saldrán a ganar ante el Dubai. "Queremos quedar segundos porque es preferible que quedar terceros. Es imposible escoger rival, no lo haríamos y, además, hay muchísimas variables que no dependen de nosotros. No queremos hacer quinielas".

Entrenamiento VBC / VBC

Sobre el partido y el rival, el técnico taronja afirmó que han preparado el partido con la dificultad que entraña y destaca el factor incógnita que supone el cambio de entrenador del cuadro rival: Nos gustaría ganarlo pero, como todos los partidos, se puede perder. Hay un punto de incógnita por el cambio de entrenador, vamos un poco sin saber el impacto que tendrá el nuevo, pero sí sabemos que tienen jugadores que están francamente bien".

En su visita al Arena Husejin Smajlovic, Valencia Basket no se topará con un equipo sin nada en juego ni mucho menos. El Dubai llega a la última jornada en la undécima posición con un 19-18 en su casillero, por lo que está obligado a ganar si quiere tener opciones de clasificarse al Play-in. Los taronja se miden, por tanto, a un equipo para el cual el partido es un 'todo o nada'.

Image del primero partido / VBC

Un rival de mucho nivel con Musa como principal estrella

Valencia Basket sabe de sobra que no será un partido fácil y tiene como gran aviso el pimer partido entre ambos disputado esta temporada en el Roig Arena. Los taronja se llevaron el triunfo en un igualadísimo 80-78 y llegaron a ir perdiendo de 10 puntos en el tercer periodo. Taylor y Moore lideraron la remontada en un encuentro en el que no pudo participar De Larrea del bando taronja pero tampoco la principal estrella del Dubai, Dzanan Musa, debido a una lesión de rodilla.

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En los cuatro partidos que Dubai Basketball ha jugado en Bosnia por la situación bélica internacional que le impide actual de local en su cancha, la tarjeta de Dzanan Musa es de 22 puntos con un 57,1% en tiros de dos y un 50% en triples, un 23/27 en tiros libres, 4 rebotes, 5 asistencias y 4,25 faltas recibidas para 26 créditos de valoración.