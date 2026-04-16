Valencia Basket y la Universidad Católica de Valencia impulsan un proyecto pionero sobre el sueño en el rendimiento deportivo

El Valencia Basket, a través de su departamento de innovación AlqueriaLab, y la Universidad Católica de Valencia (UCV) han formalizado un acuerdo de colaboración para el desarrollo de un proyecto pionero de investigación centrado en el estudio del sueño y su influencia en el rendimiento deportivo.

Este proyecto nace con el objetivo de profundizar en el papel que desempeña el descanso en variables clave como el rendimiento físico, la recuperación y la prevención de lesiones, en un contexto aplicado y vinculado directamente a la práctica deportiva real. La iniciativa combinará el rigor académico de la UCV con el entorno de alto rendimiento que ofrece Valencia Basket, permitiendo analizar datos en condiciones reales y trasladar el conocimiento generado a la mejora directa de los procesos de entrenamiento y cuidado del deportista.

El proyecto contempla la recogida y análisis de datos en deportistas, con el objetivo de establecer relaciones entre la calidad del sueño y diferentes indicadores de rendimiento y recuperación, generando conocimiento útil tanto para el ámbito profesional como para el desarrollo científico.

A través de esta colaboración, se busca no solo avanzar en la comprensión del sueño en el contexto deportivo, sino también desarrollar herramientas y protocolos aplicables que permitan optimizar el rendimiento y reducir el riesgo de lesión.

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Este acuerdo refuerza la apuesta conjunta de ambas entidades por la investigación aplicada y la transferencia de conocimiento en el ámbito del deporte, consolidando una línea de trabajo orientada a generar impacto real más allá del ámbito académico.