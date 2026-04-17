"Awa ya había debutado en el primer equipo, pero quería jugarlo todo, también con las de su edad"

Si alguien ha vivido de cerca las últimas etapas de Awa Fam antes de llegar al Draft que le llevará a jugar el próximo año en Estados Unidos, es Gloria Estopà. La ahora entrenadora ayudante de Rubén Burgos en el primer equipo, la tuvo también años atrás en el equipo vinculado La Cordà de Paterna, donde ya despuntaba Awa estando aún en edad júnior en una etapa clave de su formación antes del profesionalismo.

No fue la primera vez que coincidió con ella al conocerla también de antes cuando estaba en categoría cadete, pero fue cuando acabó de confirmar que se trataba de una jugadora llamada a subir al primer equipo e incluso a llegar a la selección española. "Se veía claro que era una jugadora para asentarse en el primer equipo y en la selección, pero hay tanta gente buena que se queda por el camino, que nada es seguro. Pero parecía que lo tenía todo controlado, sabía escuchar y gestionar muy bien los pasos que daba".

Awa Fam, en un partido ante el Picken Claret con La Cordà de Paterna. / Miguel Ángel Montesinos

Eso sí, Gloria supo de ella años antes, desde que la vio en un Campus de Tecnificación del Valencia Basket y posteriormente en el Campeonato de España cadete. "La primera vez que supe de Awa aún no estaba yo en el Valencia Basket, pero la vi en un Campus de Tecnificación Femenina, con Manolo Real y Pepa Peralta. Impactaba mucho ver a una niña así, con esas condiciones. Manolo me explicaba cosas de ella porque la tenía en el cadete y en su primer año en la categoría yo estaba en el Barça CBS. No nos llegamos a enfrentar a ella porque nos eliminaron en cuartos, pero ya la vi entonces e impactaba, era muy grande. Mi segundo contacto real con ella fue en su segundo Campeonato de España Cadete, que estaba ya yo allí. Ese año ya debuta en Liga Femenina, pero cuando pasa al Junior, su prioridad como equipo es el de la Liga Challenge, la Cordà de Paterna.

Alternacia en varios equipos y competiciones

Si algo destacaban sus primeras entrenadoras y entrenadores en Santa Pola (Mª Carmen Sempere) y en València (Laura Lago y Manolo Real) era su firme idea de seguir jugando con las amigas de su edad a pesar de estar ya en categorías superiores y Gloria Estopà puede dar fe de ello ya con ella llegando al primer equipo incluso. "

"Recuerdo un fin de semana en el que jugó el Campeonato de España Junior, la Final a 4 con el Challenge y podía ir convocada también con el primer equipo, como le pasaba también a Alicia Flórez o a Elena Buenavida. Ella quería jugarlo todo, también con las de su edad a pesar de estar ya por el primer equipo. Por entonces había un poco de debate sobre compaginar tantas competiciones, peor se veía siempre en el día a día su carga de trabajo y de minutos. No hacía todos los entrenamientos con el Challenge, pero era una categoría que le venía bien jugar para su crecimiento".

Gloria Estopà, con Elena Buenavida y Awa Fam tras ganar la Copa de la Reina. / M. A. Polo / VBC

Gran grupo en La Cordà de Paterna

Gloria Estopà no dudaba de las opciones de futuro de Awa, pero también destaca que coincidió en un equipo difícil de repetir con otras jugadoras de gran nivel deportivo y humano como Elena Buenavida, Noa Morro, Alicia Flórez y Clara Ché, entre otras. Una quinta que le dejó huella. "En los entrenamientos y en el día a día es una chica discreta pero el año que la tuve en el Challenge formó parte de un grupo muy gracioso, con jugadoras y compañeras que hicieron muy buena amistad como Noa Morro, Elena Buenavida, Alicia Flórez, Clara Ché. Siempre había alguna broma o alguna tontería que hacía gracia, pero cuando tocaba, se ponían serias y a entrenar a tope. Creo que he sido una privilegiada por tener un grupo como aquel".

Futuro en Estados Unidos

Tras acompañarla también en esta última temporada previa al salto a la WNBA, Gloria admite la felicidad por haber formado parte de su formación y ayudarle a cumplir un sueño. "Ahora le llega un sueño que tenía ella con poder jugar en la WNBA y estamos muy felices, la lástima es que no podrá seguir en el Valencia BC ya pero lo va a hacer muy bien y estamos muy orgullosos, ha crecido y se ha formado en el club y estábamos seguros de que iba a estar en el Top3 del Draft".

Noticias relacionadas

Awa Fam, la tercera por la derecha, junto al resto de jugadoras invitadas al Draft de la WNBA. / EFE

Asentada ya en el primer equipo tras su cesión en el Lointek Gernika y en la selección española absoluta, con la que se proclamó subcampeona de Europa el verano pasado, tenía claro que "se veía que iba a llegar a EEUU, pero ahora hay que verla porque tiene que adaptarse también a otro tipo de vida, con una cultura muy diferente a la de España. Ahora va a ser una extranjera, pero ya ha estado fuera de casa desde joven y siendo adolescente. El entorno será muy importante para ella. La he tenido en equipo, en tecnificaciones, he sido una privilegiada por haberla visto crecer de cerca y acompañarla. Y además, también estar ahí en el año previo a su salida. Ojalá vuelva algún día porque la vida da muchas vueltas.