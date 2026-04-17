Los descartes de Pedro Martínez ante el Dubai Basketball

El Valencia Basket cierra la fase regular de la Euroliga visitando por primera vez al Dubai Basketball en un encuentro correspondiente a la jornada 38 de la máxima competición continental que se disputará en la localidad bosnia de Zenica. Con el billete para el Playoff y el factor cancha garantizados, el equipo taronja afronta esta última jornada con la opción por primera vez en su historia de acabar como segundo de la Liga Regular y en ningún caso podría quedar más bajo de la tercera posición.

Los taronja ponen a prueba su buena racha de resultados ante uno de los mejores equipos como local (13-5 del Dubai Basketball en casa), que ha anotado 94,3 puntos con una eficacia ofensiva de 1,21 en los cuatro partidos de Euroliga que ha tenido que jugar en Bosnia, que es el conjunto que menos balones pierde en la competición (10,5), el que más tiros libres anota (19,1) con el mejor porcentaje (81,3%). En el único enfrentamiento previo entre estos dos equipos, el choque de la primera vuelta, el Valencia Basket remontó para imponerse por 80-78.

El capitán Josep Puerto, entre los 12 de la lista de Pedro Martínez. / M. A. Polo / VBC

Los 12 elegidos

Con el regreso de Sergio De Larrea a los entrenamientos, Xabi López-Arostegui es el único jugador que no ha podido estar en la expedición que el conjunto desplaza para afrontar este partido y su compromiso del domingo en la cancha del Bàsquet Girona. Con catorce jugadores disponibles, los 12 elegidos por Pedro Martínez son: Brancou Badio, Kam Taylor, Josep Puerto, Nate Reuvers, Jaime Pradilla, Braxton Key, Jean Montero, Omari Moore, Neal Sako, Darius Thompson, Matt Costello e Isaac Nogués.

Noticias relacionadas

Con ello, al margen de López-Arostegui, los descartes son Sergio de Larrea y Yankuba Sima.