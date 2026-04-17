Dubai Basketball - Valencia Basket: la Euroliga, en vivo y en directo

Tras 37 largas y tremendamente exigentes jornadas de Euroliga, Valencia Basket cierra la fase regular este viernes a partir de las 20:00 horas ante Dubai Basketball, y lo hace con la absoluta tranquilidad de haber completado el trabajo, pero también con la ambición de quedar lo más arriba posible dentro de lo que está en su mano. El conjunto taronja, tras la disputa de los partidos del jueves, todavía puede ser segundo o tercero. En cualquiera de los casos, estará en las rondas eliminatorias como cabeza de serie. Un premio al gran desempeño del equipo en este primer puerto del Tourmalet que es la Euroliga.

Pedro Martínez, ambicioso, quiere acabar lo más arriba posible

Aunque se mostró satisfecho con el trabajo realizado hasta la fecha en Euroliga, Pedro Martínez no esconció que el objetivo es acabar lo más arriba posible y que, por ello, saldrán a ganar ante el Dubai. "Queremos quedar segundos porque es preferible que quedar terceros. Es imposible escoger rival, no lo haríamos y, además, hay muchísimas variables que no dependen de nosotros. No queremos hacer quinielas".

J. M. LÓPEZ

Horario y dónde ver el Dubai Basketball-Valencia Basket

Con el billete para el playoff y el factor cancha garantizados, el Valencia Basket afronta esta última jornada la fase regular de la EuroLeague con la opción por primera vez en su historia de acabar como primero de la Liga Regular, aunque no depende de sí mismo para ello ya que además de ganar al Dubai Basketball, necesitaría una derrota del Olympiacos.

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El conjunto taronja visita por primera vez la pista del Dubai Basketball este viernes 17 de abril a las 20:00 horas, partido que puede verse en directo a través de Movistar Deportes 4, correspondiente a la jornada 38 de la máxima competición continental que se disputará en la localidad bosnia de Zenica.