Horario y dónde ver el Dubai Basketball-Valencia Basket

Con el billete para el playoff y el factor cancha garantizados, el Valencia Basket afronta esta última jornada la fase regular de la EuroLeague con la opción por primera vez en su historia de acabar como primero de la Liga Regular, aunque no depende de sí mismo para ello ya que además de ganar al Dubai Basketball, necesitaría una derrota del Olympiacos. El conjunto taronja visita por primera vez la pista del Dubai Basketball este viernes 17 de abril a las 20:00 horas, partido que puede verse en directo a través de Movistar Deportes 4, correspondiente a la jornada 38 de la máxima competición continental que se disputará en la localidad bosnia de Zenica.

Los jugadores que dirige Pedro Martínez tienen asegurado como mínimo la tercera posición, ahora mismo son segundos de la EuroLeague con un balance de 24-13.Valencia Basket pone a prueba su buena racha de resultados ante uno de los mejores equipos como local (13-5 del Dubai Basketball en casa), que ha anotado 94,3 puntos con una eficacia ofensiva de 1,21 en los cuatro partidos de EuroLeague que ha tenido que jugar en Bosnia, que es el conjunto que menos balones pierde en la competición (10,5), el que más tiros libres anota (19,1) con el mejor porcentaje (81,3%). En el único enfrentamiento previo entre estos dos equipos, el choque de la primera vuelta, Valencia Basket remontó para imponerse por 80-78.

Con el regreso de Sergio De Larrea a los entrenamientos, Xabi López-Arostegui será el único jugador que no pueda estar a disposición del técnico, la expecición afronta este partido y su compromiso del domingo en la cancha del Bàsquet Girona.

Posibilidades matemáticas para esta última jornada

Tras haber conseguido en el Roig Arena la clasificación para la post-temporada, evitarse tener que disputar en play-in y el factor cancha a favor en el Playoff, Valencia Basket afronta esta última jornada de la Fase Regular sabiendo que solo puede acabar en primera, segunda o tercera posición al final de la liguilla

Valencia Basket será 1º si:

Gana a Dubai y el Olympiacos pierde en casa ante Milán

Entrenamiento Valencia Basket. / JM LOPEZ / LEV

Valencia Basket será 2º si:

Gana a Dubai pero el Olympiacos gana a Milán

Pierde ante Dubai pero pierden el Hapoel Tel Aviv (en Mónaco) y el Real Madrid (ante Crvena Zvezda)

Valencia Basket será 3º si:

Pierde ante Dubai y ganan Hapoel Tel Aviv o Real Madrid

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El rival necesita ganar

El Dubai Basketball llega a esta última jornada en la undécima posición con un 19-18 en su casillero y necesita sumar el triunfo ante Valencia Basket para mantener vivas sus opciones de meterse en el play-in. Para ello, además de imponerse al cuadro taronja, necesitaría una derrota del FC Barcelona en su partido ante el FC Bayern Munich que comienza media hora más tarde del choque que se disputará en Zenica. Dubai Basketball es el único equipo de la EuroLeague que tiene a cinco jugadores entre los 35 más valorados de la competición con Kabengele, Wright IV, Petrusev, el propio Musa y Dwayne Bacon, aunque una lesión muscular ha mantenido al alero norteamericano alejado de las canchas en los últimos partidos.