Pedro Martínez: "Tenía mensajes de amigos diciendo que habría sido mejor perder para ser terceros"

Pedro Martínez celebró con los jugadores en el vestuario la victoria ante el Dubai Basketball (85-95) y no dudó en calificar de "histórica" la primera fase de la Euroliga del Valencia Basket, que ha terminado segundo y será cabeza de serie en la eliminatoria de cuartos de final, en la que espera rival del play-in.

Eso sí, el propio técnico taronja admitió que no quisieron hacer cábalas con los posibles rivales durante el partido y se limitaron a intentar ganar el partido, aunque algunos le dijeran después que habría sido mejor ser terceros, en cuyo caso se habrían medido al Hapoel Tel Aviv. "No hemos especulado lo más mínimo. Al acabar tenía mensajes de amigos diciendo que habría sido mejor perder para ser terceros pero no hemos querido saber nada durante el partido. Vivimos en el presente, hacer el mejor partido posible y luego jugar el mejor partido posible que es lo que depende de nosotros", aseguró. Los taronja se enfrentarán en los cuartos de final al ganador del duelo entre el Panathinaikos y el Mónaco.

Jaime Pradilla, durante el partido ante el Dubai Basketball. / Dubai Basketball

Más allá de ello, recalcó que "nuestra temporada es fantástica, hemos hecho una fase regular histórica, pero queremos tener la mentalidad de que no es suficiente y queremos ser ambiciosos en los 'playoff', que sabemos que van a ser muy duros",

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Victoria ante el Dubai

Respecto al triunfo por 85-95 en un choque que se diputó en Bosnia por la guerra entre Israel y Estados Unidos contra Irán dijo que fue "una victoria importante". "En la primera parte hemos jugado bien pero algo fuera de nuestro ritmo pero en la segunda hemos estado mejor, hemos controlado mejor el rebote defensivo y eso nos ha permitido encontrar buenas situaciones en transición y la defensa del último cuarto ha sido muy buena y hemos controlado el partido", destacó.