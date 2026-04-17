Valencia Basket

Euforia en el Valencia Basket: los jugadores bañan a Pedro Martínez tras hacer historia en Euroliga

El Valencia Basket puso el broche a una temporada histórica en la EuroLeague con una celebración a la altura del logro. Tras asegurar el segundo puesto en la fase regular, los jugadores taronja sorprendieron a su técnico, Pedro Martínez, con una ducha en el vestuario que reflejó la unión y el ambiente del grupo. Más allá del gesto, la imagen simboliza el éxito de un equipo que ha conquistado Europa desde el juego colectivo, el ritmo alto y la ambición. Ahora, con los playoffs en el horizonte, Valencia Basket llega lanzado y dispuesto a pelear por todo.