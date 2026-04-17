"El Valencia Basket juega diferente a todos los equipos"

Jasiel Rivero es voz autorizada. El jugador cubano del Estrella Roja y exjugador del Valencia Basket, valoró tras la derrota de su equipo ante el Real Madrid en el Movistar Arena el gran momento que atraviesa el Valencia Basket, uno de los conjuntos más en forma del panorama europeo en este tramo decisivo de la temporada.

El interior, que conoce bien la entidad ‘taronja’ tras su etapa en el club, no escatimó elogios hacia el equipo dirigido por Pedro Martínez, protagonista de una campaña histórica en la Euroliga, donde ha llegado a pelear por las primeras posiciones y ya tiene asegurada su presencia en los playoffs. "El Valencia está haciendo una temporada increíble, la forma en la que está jugando es diferente a la de todos los equipos y ha sorprendido a todos los aficionados y a todas las personas que siguen el baloncesto. A mí, no. Esperemos que sigan con esas mismas cosas que le están saliendo bien", dijo.

Y no es una percepción aislada. El conjunto valenciano ha maravillado a Europa con un estilo dinámico, ofensivo y valiente, sumando victorias de prestigio ante algunos de los grandes del continente y llegando a la última jornada con opciones reales de terminar incluso en segunda posición de la fase regular. "Me gustaría que fueran a la Final a Cuatro. Los veo con muchas posibilidades porque han tenido un año increíble. No sé si para ganar la Euroliga serían los favoritos, pero tienen muchas grandes posibilidades", añadió tras el partido en la capital de España.

Jasiel Rivero, con opciones de seguir vivos en la Euroliga

En cuanto a su propio equipo, el Estrella Roja deberá buscar su continuidad en la competición a través del ‘play in’, después de caer con claridad ante el Real Madrid. "Siempre cuando se pierde quedan sensaciones malas, nos hubiese gustado irnos con la victoria y estar más cerca de jugar los playoffs. El partido lo dejamos a un lado, tenemos que cambiar la mentalidad y el siguiente salir a ganarlo, que tenemos muchas posibilidades. Lo de hoy lo obviamos y nos enfocamos en el siguiente".

Jasiel Rivero se despide del Valencia Basket / sd

El calendario no da tregua en la máxima competición continental, un factor que Rivero subrayó como clave en este tipo de escenarios. "Desde que jugamos esta liga sabemos que hay muchos partidos, uno detrás de otro, que todos son importantes. La mentalidad tiene que ser fuerte. Si no nos va bien tenemos que continuar para que el siguiente nos vaya mejor. Hay que salir con mentalidad fuerte, a ganar, creyendo que podemos. Y tratar de sacar la victoria", completó.

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Mientras tanto, el Valencia Basket sigue consolidando un proyecto sólido y ambicioso, con renovaciones clave como la de Badio y un crecimiento sostenido que le ha permitido asentarse definitivamente entre la élite europea e incluso a la espera de poder ser seriamente tentado por la NBA en su desembarco en Europa. De todas formas, los taronja tienen todavía mucho camino por recorrer, empezando por el duelo ante el Dubai de este mismo viernes que servirá para terminar la fase regular en segunda o tercera posición.