Valencia Basket ya conoce a sus posibles rivales: así arrancan los playoffs de Euroliga

El momento ha llegado. La temporada regular de la Euroliga ya es historia y ahora empieza lo que de verdad importa. Los playoffs. Las eliminatorias donde se decide todo. Donde no hay margen de error. Y donde el Valencia Basket ha logrado lo que hace apenas unos meses parecía un sueño lejano: meterse entre los mejores… y hacerlo como cabeza de serie.

Un salto competitivo que no solo habla del nivel del equipo, sino de una ambición renovada. El Roig Arena vuelve a ilusionarse. Europa vuelve a mirar a Valencia. Porque esto ya no va de participar sino de competir al máximo nivel. Y de hacerlo contra los mejores del continente. Aunque el equipo taronja todavía no sabe cuál será, sí conoce las dos opciones, Monaco o Panathinaikos. El ganador será el rival taronja en cuartos de final.

La Fonteta será clave en los playoffs de Euroliga para el conjunto taronja / SD

Un Valencia Basket que llega lanzado y ya ha hecho historia

El conjunto taronja ha construido una temporada sólida, con momentos de brillo y, sobre todo, con una identidad clara. Defensa intensa, ritmo alto y una plantilla que ha sabido responder en los momentos clave. Ser cabeza de serie en Euroliga no es casualidad. Es una declaración de intenciones.

Ahora, el foco se traslada a las eliminatorias. A un escenario donde cada posesión cuenta y donde los pequeños detalles marcan la diferencia entre seguir soñando… o caer. Y ahí aparece la gran pregunta: ¿hasta dónde puede llegar este Valencia Basket?

Cruces de playoffs de la Euroliga y eliminatorias de play in

Las eliminatorias de play in serán:

1 [Panathinaikos] vs [Monaco Basketball] por el séptimo

2 [Barcelona vs Estrella Roja] el ganador pasa a la final

3 [Perdedor del partido 1 vs Ganador del partido 2] por el octavo.

Las eliminatorias de playoffs

[Olympiacos] vs [octavo vía play in]

[Fenerbahçe] vs [Zalgiris]

[Real Madrid] vs [Hapoel Tel Aviv]

[Valencia Basket vs séptimo vía play in]

El cruce taronja será, sin duda, uno de los más atractivos. Por nivel. Por contexto. Y por lo que hay en juego. No hay rivales fáciles. No en Euroliga. Pero sí hay rivales más incómodos que otros. Y ese detalle puede marcar el camino.

Fechas de los playoffs de Euroliga

Las eliminatorias de cuartos de final se disputarán en formato mejor de cinco partidos, con ventaja de campo para los cuatro primeros clasificados.

Inicio de los playoffs: [ 28 ó 29 de abril ]

[ ] Partido 1 y 2: [ 30 de abril o 1 de mayo ]

[ ] Partido 3 y 4: [5-6 de mayo]

Quinto partido (si es necesario): [7-8 de abril]

Un calendario exigente.

Así son los Playoffs Euroliga / Euroliga

La clave: el Roig Arena y el factor cancha

Si hay algo que puede inclinar la balanza es el factor cancha y ahí Valencia juega con ventaja. El flamante nuevo Roig Arena aprieta y mucho, pues ha sido uno de los pabellones más animosos con su equipo durante la temporada regular de la Euroliga.

En partidos grandes, el pabellón se transforma. Ya se pudo comprobar en la victoria contra Panathinaikos. Empuja. Condiciona. Y convierte cada posesión en una batalla emocional. Para un rival, jugar en Valencia no es cómodo. Para los taronja, es un impulso. Esa puede ser la diferencia en una serie igualada.

El factor cancha puede marcar la diferencia en los playoffs de Euroliga / SD

Los playoffs de Euroliga son un escenario diferente. No basta con talento. Hace falta experiencia para saber jugar cada momento. Valencia Basket llega con hambre, con energía, con ganas de hacerse un nombre en Europa.

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Llegar hasta aquí ya es un éxito. Pero este equipo no se conforma. La Final Four no es una utopía. Es un objetivo real. Y cuando un equipo empieza a creer… todo cambia. Valencia Basket está en ese punto. En ese momento en el que los sueños dejan de parecer imposibles. Ahora empieza lo importante.