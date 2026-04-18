La racha taronja, a prueba en el tercer partido a domicilio consecutivo

Tras hacer los deberes en Euroliga el pasado viernes y amarrar la segunda plaza en la fase regular, lo que permite ser cabeza de serie en los playoffs, Valencia Basket regresa este domingo a la Liga Endesa con un partido de lo más exigente ante el Bàsquet Girona (18:00 horas). Será el tercer partido en siete días para los taronja, todos fuera de casa, con la posibilidad de hacer pleno y completar una de las semanas más provechosas del año.

No será una tarea ni mucho menos sencilla. Y es que, además de los minutos acumulados en las piernas de los jugadores de Pedro Martínez, en frente espera un rival correoso, más todavía en su cancha, el Bàsquet Girona, que quiere apurar sus opciones de playoffs. En definitiva, será un test complicado para la gran racha de Valencia Basket, que encadena siete partidos consecutivos ganando.

Para el partido, Pedro Martínez debe lidiar con la baja de Xabi López-Arostegui, que ya se quedó fuera de la convocatoria del partido del jueves por unas molestias y todavía no regresa con el equipo. Quien sí podría estar disponible es Sergio de Larrea, cada vez más cerca de volver a dinámica del grupo.

Matt Costello no se fía

El jugador taronja analizó el partido destacando la dificultad del mismo por el buen momento del Bàsquet Girona: "Jugar en Girona es siempre muy, muy difícil. Especialmente ahora, que están en un gran momento. Creo que van camino de batir su récord en la acb de número de victorias, con ocho jornadas aún por disputarse. Así que son un equipo muy bueno. Y tenemos que llegar preparados y listos para una batalla. Juegan con un estilo similar al nuestro, con mucho ritmo de ida y vuelta, y tenemos que igualar su energía. De lo contrario, será complicado para nosotros. Este año lo hemos hecho bastante bien intentando mantener la regularidad. Creo que eso es mérito del entrenador, pero también de tener una plantilla de jugadores capaces de rendir en cualquier momento. Así que, de cara al domingo, creo que estaremos preparados mental y físicamente para este partido".

09/04/2026 TJ Shorts of Panathinaikos Aktor Athens and Jean Montero of Valencia Basket in action during the Turkish Airlines EuroLeague Regular Season Round 37 match between Valencia Basket and Panathinaikos Aktor Athens at Roig Arena on April 09, 2026, in Valencia, Spain. DEPORTES Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press / Irina R. Hipolito / AFP7 / Europ / Europa Press

El dato

Las cinco derrotas como visitante que Valencia Basket tiene en su casillero de acb esta temporada han llegado después de viaje continental. Un dato que refleja lo que puede afectar el cansancio tras un partido de Euroliga a domicilio. En esta ocasión, Valencia Basket juega apenas 48 horas después de ganar al Dubai Basketball en Zenica, donde todavía se encuenta, y es que el equipo no ha pasado por València y viaja a Girona directamente desde Sarajevo.

Los precedentes reflejan la igualdad

Aunque favorecen a Valencia Basket, los precedentes dejan claro que ganar a Bàsquet Girona no es tarea sencilla, y menos en Fontajau. Esta será la cuarta visita de los taronja a la cancha catalana, con un balance momentáneo de 1-2 a favor de los de Pedro Martínez. En el partido de la primera vuelta del Roig Arena, VBC se impuso 98-72 con un estelar Brancou Badio.

Valencia. Entrenamiento Valencia Basket y rueda de prensa de Pedro Martínez VLC SPD / JM LOPEZ / LEV

Festival del triple

Todo hace pensar que una de las claves del partido estará en el lanzamiento de larga distancia, y es que no solo se enfrentan los dos equipos que más triples meten (Valencia Basket lidera esta clasificación con 11,85 mientras que el Bàsquet Girona es segundo con 11 triples por choque), sino que también son los dos equipos que más porcentaje de sus puntos consiguen desde el lanzamiento de tres: el cuadro catalán es el mejor de la acb con un 37,9% de sus puntos llegando desde detrás del arco mientras que el conjunto valenciano es segundo con un 37,4% de sus puntos llegando desde el triple.

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Valencia Basket, eso sí, tiene un porcentaje de acierto ligeramente superior (36,89% por un 34,2% de los gerundenses).