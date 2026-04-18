Valencia Basket - Durán Maquinaría Ensino Lugo: horario y dónde ver en directo el partido de Liga F Endesa

El Roig Arena acoge este domingo a partir de las 12:00 horas el último partido de fase regular de la Liga Femenina Endesa esta temporada, y lo hace sin nada en juego a nivel clasificatorio para Valencia Basket, que recibe al Ensino Lugo ya sabiendo que acabará en la tercera plaza independientemente de los resultados. En cualquier caso, las de Rubén Burgos quieren cerrar la primera fase de la mejor manera posibile y coger sensaciones de cara a unos playoffs cuyo nivel de exigencia es cada año más alto.

Por su parte, el conjunto gallego, que ha perdido sus últimos dos compromisos ligueros, aterriza en el pabellón taronja en la sexta posición, todavía con su plaza de playoffs en juego, por lo que saldrá a cancha prácticamente con la obligación de ganar.

Elena Buenavida y Raquel Carrera, en el último partido del Valencia Basket en el Roig Arena. / JM López

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Así pues el partido se emitirá en À Punt y en Teledeporte. Por otro lado el Valencia Basket retransmitirá el partido a través de sus redes sociales.

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