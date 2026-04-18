Los datos que explican el éxito del Valencia Basket en la Euroliga

El dato no engaña. Ni uno ni dos. Todos. El Valencia Basket ha firmado una temporada regular en la Euroliga que no solo es histórica por el resultado —acabar como cabeza de serie—, sino por cómo lo ha conseguido. Un equipo sin grandes focos individuales, pero con un rendimiento colectivo que roza la excelencia. Porque este Valencia Basket no se explica desde una estrella. Se entiende desde el grupo y ahí está la clave del éxito de los de Pedro Martínez.

Un líder sin nombres propios

En una competición donde suelen dominar los grandes talentos individuales, el equipo de Pedro Martínez ha roto el molde. Ningún jugador lidera las estadísticas individuales de la Euroliga. Ninguno acapara titulares por números desorbitados. Pero el equipo, en bloque, está en todas partes.

Primero en puntos por partido (90,9). Primero en tiros anotados (1239). Segundo en triples convertidos (444, 11,7 por encuentro). Tercero en asistencias (21). Segundo en rebotes (37,7). Segundo en tapones (3,2). Números de aspirante… y de favorito.

El juego colectivo ha sido la gran clave del éxito taronja este curso / Francisco Calabuig

Ritmo alto, decisión rápida, baloncesto moderno

El Valencia Basket de esta temporada es un equipo que juega rápido casi al ritmo del famoso 'run and gun'. Que castiga en transición. Que mueve el balón con fluidez y que no duda en lanzar desde fuera si la ventaja aparece.

El dato de triples no es casualidad. Es una consecuencia directa del modelo. Espacios abiertos, circulación constante y confianza plena en el tiro exterior. Y cuando el balón se mueve… aparecen las ventajas.

La pizarra de Pedro Martínez: rotaciones y equilibrio

Hay otro factor diferencial que explica este rendimiento: las rotaciones. Pedro Martínez ha construido un equipo largo. Donde todos suman. Eso tiene una consecuencia directa: frescura constante.

Mientras otros equipos dependen de cinco o seis jugadores, Valencia reparte minutos, energía y responsabilidad. Eso evita picos de fatiga y mantiene el nivel competitivo durante los 40 minutos. Y también explica por qué nadie lidera estadísticas individuales.

Pedro Martínez ha construido un equipo profundo y competitivo / Fernando Bustamante

Dominio físico: rebote, defensa y segundas oportunidades

Más allá del brillo ofensivo, hay un dato que eleva aún más el nivel del equipo: el rebote. Segundo en rebotes totales (37,6). Tercero en rebotes ofensivos (12,9). Quinto en defensivos (24,6).

Eso significa control. Significa imponer condiciones. Significa tener más posesiones que el rival. Y en Euroliga, eso es oro.

Además, el equipo está entre los mejores en robos (4º con 6,9) y tapones (2º con 3,2), lo que refuerza una idea clara: este Valencia Basket no solo ataca bien. También defiende.

Un equipo incómodo para cualquier rival

Cuando se juntan todos estos factores —ritmo, rotación, tiro exterior, dominio del rebote— aparece un perfil muy concreto: el de equipo incómodo. Difícil de leer. Difícil de frenar. Difícil de desgastar.

No depende de un jugador. No se cae si alguien falla. No se rompe si el partido se complica. Siempre tiene una respuesta.

Y eso, en unos playoffs de Euroliga, puede marcar la diferencia.

El Roig Arena ha sido un factor diferencial durante toda la temporada / Fernando Bustamante

¿Favorito real en las eliminatorias?

Acabar como cabeza de serie no garantiza nada. Pero coloca al Valencia Basket en una posición privilegiada. Factor cancha. Confianza. Dinámica positiva.

La gran incógnita es cómo responderá el equipo en un formato de eliminatorias, donde el ritmo baja, los ajustes tácticos aumentan y cada error se paga caro.

Pero si algo ha demostrado este Valencia Basket es que sabe competir. Que sabe adaptarse. Y que tiene recursos de sobra para pelear contra cualquiera.

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Los números están ahí. El contexto también. Ahora llega lo más difícil. Pero este equipo ya ha demostrado que está preparado.