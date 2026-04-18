Bàsquet Girona - Valencia Basket: horario y dónde ver en directo el partido de Liga Endesa

El Valencia Basket no se detiene. En plena recta decisiva de la temporada, el conjunto taronja vuelve a centrarse en la Liga Endesa con un partido que puede saber a poco después de la emociones europeas… pero que esconde mucho más de lo que parece. El equipo valenciano todavía debe asegurarse una buena plaza de cara a las eliminatorias por el título liguero y debe seguir sumando victorias cada fin de semana.

Enfrente estará el Bàsquet Girona, un rival que llega sin la presión del favorito, pero con argumentos suficientes para incomodar. Porque en esta fase del curso, cada partido cuenta y cualquier despiste se paga caro.

Valencia Basket llega en una dinámica positiva, reforzado tras su histórica Euroliga tiene el reto de mantener el nivel también en Liga Endesa. Este tipo de encuentros son los más peligrosos. Después de una gran noche europea, con el foco mediático y la exigencia al máximo, llega la liga doméstica.

Brancou Badio, en el partido de este viernes ante el Dubai Basketball en partido jugado en Sarajevo. / Dubai Basketball

📺 Horario y dónde ver en directo el Bàsquet Girona - Valencia Basket

Valencia Basket tiene más en juego de lo que parece. No solo se trata de sumar una victoria. Se trata de consolidar sensaciones. De mantener el ritmo competitivo antes de los playoffs y evitar sustos innecesarios.

Los aficionados del Valencia Basket vivirán esta semana otro partido vibrante en la Liga Endesa. El partido se podrá ver a través de varios canales tanto por televisión como en redes sociales.

Así pues el partido se emitirá en DAZN. Este canal solo se podrá seguir a través de la misma plataforma, que emite los partidos de la Liga Endesa en exclusiva. Por otro lado el Valencia Basket retransmitirá el partido a través de sus redes sociales.

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Estas son las opciones para seguir el Bàsquet Girona y Valencia Basket de este domingo 18 de abril a las 18:00 horas. Por último puedes seguir el duelo en SUPER con toda la previa y el pospartido, además de nuestro minuto a minuto en directo. Un duelo clave para seguir el pulso del Valencia Basket en este tramo final de temporada.