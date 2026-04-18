Valencia Basket ya sabe los horarios de los dos primeros partidos de PlayOff de Euroliga en el Roig Arena

Valencia Basket ya sabe cuándo debutará en los Playoffs de Euroliga, en los que actuará como cabeza de serie tras concluir en una histórica segunda posición la fase regular. El conjunto taronja disputará los dos primeros partidos de la serie en el Roig Arena, el 28 y el 30 de abril. En juego una plaza para la 'final four' y la posibilidad de seguir haciendo historia en competición europea.

El club, a través de sus canales oficiales, ha informado, además, de la venta de entradas para dichos partidos: "Desde las 10 horas del domingo 19 de abril, estarán a la venta las entradas para los dos primeros partidos del PlayOff de cuartos de final de la EuroLeague, que tendrán como rival a Panathinaikos AKTOR Athens o AS Monaco, y que tendrán lugar el martes 28 de abril y el jueves 30 de abril, en ambos casos a las 20:45 horas de la noche, en Roig Arena".

"Recordamos que todos los Socios Abonados tienen estos dos partidos, al igual que el hipotético quinto partido si lo hubiera, incluido dentro de su abono sin ningún coste adicional", añade el club.

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Panathinaikos o Mónaco

Como segundo clasificado, Valencia Basket disputará la primera ronda de playoffs ante el ganado del partido de play-in entre el séptimo y el octavo clasificado, Panathinaikos y Mónaco respectivamente. Ambos conjuntos se miden próximamente por un puesto en el cuadro definitivo en el que ya espera el conjunto taronja. Pase quien pase, la serie se iniciará con dos partidos en el Roig Arena, después viajará bien a Grevia o bien a Mónaco y, si fuera necesario un quinto partido, se cerraría en València.