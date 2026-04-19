Histórico ascenso de una leyenda taronja que podría ser rival en el Roig Arena

El Azulmarino Mallorca volverá a la LF Endesa la próxima temporada tras asegurarse de forma matemática el ascenso a falta de una jornada para el final de la LF Challenge. Un éxito que se coronó tras la victoria de este fin de semana ante el Real Canoe (107-65) y que permite que una leyenda del Valencia Basket y del baloncesto español pueda regresar a la élite en la que podría ser su última temporada como profesional.

Y es que Alba Torrens ha logrado colaborar en el éxito del equipo de su tierra, por el que fichó a mitad de temporada con el objetivo de lograr un ascenso que ya es una realidad, y poder ampliar así un año más su trayectoria en la LF Endesa, donde podría volver a València el próximo año para jugar como rival en el Roig Arena si mantiene su año extra de contrato.

Alba Torrens en las celebraciones del ascenso del Azulmarino Mallorca New Travel. / Azulmarino New Travel

La de Binisalem, a sus casi 37 años, agranda así su palmarés con un éxito deportivo y emocional por lograrlo en su casa, y podría jugar en el nuevo pabellón taronja que no llegó a estrenar al cerrar su etapa en València la pasada temporada, tras lograr, entre otros títulos, tres Ligas de forma consecutiva.

La extaronja, en el partido del ascenso, logró 10 puntos, 3 rebotes y 2 asistencias en 22 minutos en pista, en un partido en el que acabó siendo gran protagonista de las celebraciones, con una afición que la idolatra.

Su etapa en el Valencia Basket

Alba Torrens aterrizó en València en el verano de 2022. Tras una carrera repleta de éxitos en España, Turquía y Rusia, y con un palmarés difícilmente igualable con hasta seis Euroligas, la alero apostó por ayudar un equipo que aspiraba a consolidarse entre los grandes. Desde el primer día, su impacto fue inmediato, dentro y fuera de la pista.

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A los tres títulos de Liga le sumó dos supercopas y la disputa de unas semifinales de la Final Six de la Euroliga, en la que el Valencia Basket acarició el billete que le habría permitido luchar por el título.