Final del partido: Valencia Basket reina en el festival del triple en Fontajau

Valencia Basket visita al Bàsquet Girona en Fontajau en el partido correspondiente a la vigesimoséptima jornada de Liga Endesa. El equipo de Pedro Martínez quiere cerrar con victoria una semana muy positiva en la que confirmó su segunda plaza en la fase regular de Euroliga. Sigue el minuto a minuto del partido en SUPER.

Gran victoria de Valencia Basket, que ha ganado tres partidos en siete días, los tres fuera de casa.

81-84 Tuvo dos triples para empatar Livingston y falló los dos. Valencia Basket se lleva un partido igualadísimo. FINAL DEL PARTIDO

81-84 ¡¡¡¡¡Triplazooooooooo de Reuversss!!!!!! 0:15

81-81 Falta en ataque de Reuvers... 0:52

81-81 Otro triple de Busquets que empata el partido 1:00

78-81 Finalmente pitan falta abajo y no hay tiros libres 1:35

78-81 Saca la falta Montero y va a la línea de tiros libres 1:35

78-81 Gran defensa de Valencia Basket 1:48

78-81 Rebote ofensivo de Costello y canasta 2:11