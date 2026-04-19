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Final del partido: Valencia Basket reina en el festival del triple en Fontajau

Sigue en directo en SUPER el partido del conjunto taronja, que persigue su octavo triunfo consecutivo entre Liga Endesa y Euroliga

GIRONA , 19/04/2026.- El alero lituano del Basquet Girona, Mindaugas Susinskas (i) entra a canasta ante el base estadounidense del Valencia Basket, Omari Moore, durante el partido de Liga Endesa de baloncesto que se disputa este domingo en el pabellón de Fontajau, en Girona. EFE/David Borrat

GIRONA , 19/04/2026.- El alero lituano del Basquet Girona, Mindaugas Susinskas (i) entra a canasta ante el base estadounidense del Valencia Basket, Omari Moore, durante el partido de Liga Endesa de baloncesto que se disputa este domingo en el pabellón de Fontajau, en Girona. EFE/David Borrat / David Borrat / EFE

Rafa Jarque

Rafa Jarque

València

Valencia Basket visita al Bàsquet Girona en Fontajau en el partido correspondiente a la vigesimoséptima jornada de Liga Endesa. El equipo de Pedro Martínez quiere cerrar con victoria una semana muy positiva en la que confirmó su segunda plaza en la fase regular de Euroliga. Sigue el minuto a minuto del partido en SUPER.

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