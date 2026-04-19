Costello reina en el festival de triples en Girona

La fiesta del triple se la llevó el Valencia Basket. La victoria ante el Bàsquet Girona (81-84) les permite asentarse en la segunda posición de la clasificación general y todo en un partido en el que arrancaron con problemas por dos bajas de última hora. Un contratiempo que solventaron los taronja en un continuo intercambio de triples, del que salió vencedor, liderado por un colosal Matt Costello, que acabó con 20 puntos, 10 rebotes y 25 de valoración en poco más de 23 minutos en pista. Una victoria con más valor si cabe al llegar tras el duro partido del viernes en la Euroliga ante el Dubai en Sarajevo.

Pedro Martínez no tuvo que hacer descartes esta vez. A la baja por lesión de López-Arostegui se le unió a última hora de Braxton Key por motivos personales y la de un Jaime Pradilla que, con molestias musculares, se perdió su primer partido de la temporada. Sin un fijo del quinteto como el aragonés, el técnico taronja salió de inicio con Darius Thompson, Brancou Badio, Omari Moore, Matt Costello y Neal Sako.

En un partido que medía a los dos equipos más anotadores de tres, los lanzamientos desde el 6,75 se sucedían una y otra vez desde la primera posesión, aunque sin demasiado acierto en los taronja, que fallaron los cuatro primeros. El buen trabajo en el rebote ofensivo, sin embargo, daba segundas oportunidades y fue Costello quien abrió finalmente el marcador al quinto intento de tres a los 1:19 de partido.

Kameron Taylor, en una acción del partido de este domingo en Fontajau. / acb Photo / Sergi Geronès

Los de Moncho Fernández calcaban su apuesta inicial y anotaban también de tres por medio de Susinskas, aunque hubo otra rápida respuesta de Darius para poner el 3-6, ya con ocho lanzamientos triples de los visitantes. La primera canasta de dos no llegaba hasta pasados los tres minutos, en las manos de Geben para poner el 5-6. Momento en el que Pedro Martínez empezaba a mover el banquillo con un triple cambio, dando entrada a Taylor, Reuvers y un De Larrea que reaparecía tras su lesión y no jugar el último partido de Euroliga.

Los taronja aún tardaría casi cuatro minutos en lanzar y sumar su primera canasta de dos, con un Costello que, sin Pradilla, iba a tener más minutos de juego. Reuvers anotaba desde media distancia para ampliar diferencias y Puerto, con un 3+1, puso el 10-16. Pero en un partido en el que se sumaba de tres en tres, el +6 taronja se esfumó en un visto y no visto con triples de Voldoza y Hughes.

Montero y Sima relanzaban de nuevo a los taronja, pero un triple sobre la bocina de Cameron Hildreth cerraba el primer cuarto con un ajustado 19-20.

Más opciones desde el rebote ofensivo

La dinámica de juego no cambiaba y el Valencia Basket estiraba su diferencia de nuevo con dos nuevos triples en la vuelta a la pista, en las manos de Costello y de Darius. Y la respuesta llegaría también desde el 6,75 con otros dos de Livingston y Geben. Un intercambio de triples interminable al que se sumaba Taylor, aunque Geben y Susinskas, ya en la zona, empataban el partido instantes después (29-29).

Brancou Badio, autor de 8 puntos y 2 rebotes en el Bàsquet Girona - Valencia Basket / acb Photo / Sergi Geronès

Nogués, en sus primeros minutos en pista, impedía que los locales tomaran ventaja con un espectacular tapón, aunque en la siguiente acción, aunque el Girona no tardaría en tomar el mando con un parcial de 0-6 tras tiros libres de Darius. Con 35-31, Pedro Martínez paraba el partido a 4:42 del descanso y en la reanudación, los taronja daban la vuelta al marcador, con un acertado Sima bajo el aro y en la línea de 4,60 y un parcial final de 3-10, con acciones de Moore y Montero y triples de Costello y Badio en el último instante. Los de Pedro Martínez se iban al descanso 40-45 y con tantos rebotes ofensivos como defensivos, en una de las claves de la ventaja visitante.

Costello en respuesta a Busquets

El pasa por vestuarios no cambiaba el guion y ambos equipos empezaban sumando de tres en tres, aunque los locales lo hicieron desde el 4,60 con Needham. De Larrea respondía con un triple y Taylor y Costello, el más inspirado de los taronja, ampliaban la diferencia hasta el 46-52.

De Larrea de nuevo, Badio y un triple de Moore permitían aguantar el arreón local, en el que Busquets sumaba 10 puntos para reducir diferencias, pero era Costello quien lograba cerrar el cuarto con una ventaja relativamente cómoda (59-66) tras sus últimos cinco puntos, que le llevan a los 18 en su casillero.

Jean Montero, con 7 puntos, 5 rebotes y 4 asistencias ante el Bàsquet Girona en Fontajau. / acb Photo / Sergi Geronès

Sufrimiento para evitar la prórroga

Reuvers ponía la máxima diferencia del partido (+8) en la vuelta a la pista con un tiro libre, pero un nuevo triple Needham y la siguiente acción de Geben impulsaban a los locales hacia la remontada. Busquets, una pesadilla desde el tiro exterior, respondía al triple de Montero para poner el 70-73 que llevaba a Pedro Martínez a parar el partido con 70-73.

Livingston empataba el partido sumando de nuevo desde el 6,75, Puerto respondía con otro triple frontal a 4:55 de final y aunque con sufrimiento, los taronja lograban que los locales no volvieran a ponerse por delante. Badio desde el exterior y Costello, en la zona aguantaban el tirón, pero Busquets empataba el partido con un nuevo triple (el quinto en su cuenta) a 1:02.

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Los taronja lograban cerrar la defensa y tras un rebote de Taylor, cuando todo apuntaba a que se la jugaría Montero, asistió el dominicano a Reuvers para que anotara de tres desde la frontal. Con poco acierto hasta entonces, el estadounidense con pasaporte húngaro aparecía en el momento decisivo para resolver el duelo. Un 81-84 a 15,6 segundos de final, que se pudo mantener al fallar Livingston los dos últimos triples. Una victoria sufrida para un Valencia Basket con bajas notables, pero que pudo sobreponerse de nuevo al cansancio de haber jugado el viernes en la Euroliga para encadenar su octava victoria consecutiva.