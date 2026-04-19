DIRECTO | Bàsquet Girona - Valencia Baket: Mandan los taronja en la lluvia de triples de la primera mitad

Valencia Basket visita al Bàsquet Girona en Fontajau en el partido correspondiente a la vigesimoséptima jornada de Liga Endesa. El equipo de Pedro Martínez quiere cerrar con victoria una semana muy positiva en la que confirmó su segunda plaza en la fase regular de Euroliga. Sigue el minuto a minuto del partido en SUPER.

40-45 Triplazo de Badio para terminar la primera mitad Final del segundo cuarto

40-42 Saca la falta Montero en la penetración y anota dos tiros libres 0:33

40-40 2+1 de Hughes 0:51

37-40 Triple de Costello. Parcial de 2-9 para VBC 1:00

37-37 Canastón de Moore 1:25

37-35 Canasta de Hildreth 2:25

35-35 Anota Sima dos tiros libres 3:03

35-33 Canasta de Sima 4:10

35-31 Canaston de Needham y tiempo muerto de VBC 5:10