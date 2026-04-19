¡Héroe Reuvers! Así ha sido su triplazo para darle la victoria a Valencia Basket ante el Girona

La victoria de Valencia Basket ante Bàsquet Girona en Fontajau tiene un nombre y apellido claros: Matt Costello. El estadounidense ha sido el claro MVP con 20 puntos, 10 rebotes y 25 de valoración, una actuación que le ha permitido al conjunto taronja mandar prácticamente durante todo el partido.

Sin embargo, la acción más decisiva no ha sido a cargo del '24' taronja, sino de Nate Reuvers, que no estaba teniendo ni mucho menos su partido más destacado, pero que ha aparecido en el momento idóneo con un triplazo que, a la postre, le ha terminado dando el triunfo al conjunto dirigido por Pedro Martínez. Era la última posesión de Valencia Basket, con el marcador empatado y el Girona en línea ascendente, y el de Minnesota ha asumido galones para disparar un lanzamiento lejano que ha entrado limpio.

Reuvers, hasta ese momento, solo había anotado tres puntos, una canasta de dos y un tiro libre, y ha terminado el partido con seis unidades, pero todas ellas clave para que el equipo lograra el triunfo.

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La acción ha situado a los taronja tres puntos por encima de su rival y la defensa final ha sido exitosa para llevarse el triunfo a Valencia. Un partido en el que el lanzamiento de tres por parte de los dos equipos ha sido la tónica habitual no podía decidirse de otra forma que no fuera una lanzamiento desde la larga distancia. Finalmente ha sido de uno de los francotiradores más experimentados del conjunto taronja.

Así ha sido el triple ganador de Reuvers