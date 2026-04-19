Dos jugadores abandonan la expedición del Valencia Basket de urgencia y causan baja ante el Girona

El Valencia Basket sufre dos imporantes bajas de última hora. El club ha anunciado que tanto Jaime Pradilla como Braxton Key han tenido que agandonar de urgencia la concentración del equipo en Girona para regresar a València. Por tanto ni Pradilla ni Key podrán jugar este domingo 19 de abril (18:00 horas) ante el Basquet Girona en la cancha catalana. En el caso de Jaime Pradilla el interior taronja sufre problemas musculares y por tanto su baja es por lesión. En el caso de Braxton Key su precipitado regreso a València se debe a problemas personales, como anunció el club sin dar más detalles.

Tres bajas confirmadas

Las ausencias de última hora de Pradilla y Key se unen a la de Xabi López-Arostegui que siguie recuperándose de sus problemas de isquiotibilaes.. Por tanto, con las tres ausencias confirmadas, Pedro Martínez no tendrá que hacer estea vez ningún descare para enfrentarse al Girona.