Pedro Martínez: "El rebote ofensivo ha marcado la diferencia"
El técnico taronja se mostró satisfecho con la victoria de su equipo y destacó la posibilidad de recuperar fuerzas la próxima semana en la que no disputa compromiso de Euroliga
Pedro Martínez le dio mucho valor al triunfo de su Valencia Basket en Fontajau después de una semana muy exigente en la que los jugadores han acumulado muchos minutos en sus piernas. El técnico taronja aceptó que a su equipo le costó mucho mantener el ritmo al que están acostumbrados pero hizo un gran trabajo en el lanzamiento de tres y, sobre todo, en el rebote ofensivo para llevarse el encuentro.
"Ha sido un aprtido igualado, sobre todo en la primera parte. Hemos tenido un tercer cuarto muy bueno, creo que teníamos una oportunidad de coger una diferencia por encima de 10 puntos pero no hemos sido capaces, también porque Girona ha luchado mucho, han jugado con mucho esfuerzo. En general hemos estado muchos minutos fuera de nuestro ritmo porque nos han presionado muy bien. Hemos vivido del lanzamiento de tres y hemos tenido un porcentaje correcto aunque lo que ha marcado la diferencia es el rebote ofensivo, que hemos estado bien y nos ha permitido tener segundas ociones y ganar el partido".
Sobre el rival, Pedro Martínez elogió su juego valiente y su mentalidad de no darse por vencido: "Creo que han hecho un buen partido, felicitarlos por su lucha, su mentalidad, nunca se han venido abajo. Juegan un baloncesto parecido al nuestro y lo hacen muy bien, a veces han jugado con quintetos pequeños y nos ha favorecido en el rebote. Ha sido un cara o cruz".
Objetivo: recuperarse físicamente
Preguntado por el objetivo del equipo en una semana sin compromisos de Euroliga, Pedro Martínez destacó la oportunidad de recuperar el aliento tras algunas semanas frenéticas, incluso la posibilidad de recuperar a algún jugador que arrastra molestias: "Primero ver si podemos recuperar a los jugadores que tienen molestias, recuperarnos físicamente, creo que a todos los equipos de Euroliga cuando jugamos cada poco tiempo fuera de casa nos cuesta. Queremos recuperarnos bien y pensar en lo siguiente que es un partido importante de liga acb, no pensar más allá".
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