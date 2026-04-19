Liga F Endesa
El Roig Arena recibió con cariño a Awa Fam tras triunfar en el draft
La valenciana fue recibida con cariño por la afición taronja en el partido ante el Durán Maquinaria Ensino
La valenciana Awa Fam se ha reencontrado este domingo 19 de abril con la afición taronja días después de ser elegida en el número 3 del draft de la WNBA por los Seattle Storm. Fam fue la gran protagonista en el Roig Arena en el penúltimo partido de la Liga Regular de la Liga F Endesa ante el Durán Maquinaria Ensino. Un reencuentro de Fam con la afición que sin embargo ha tenido un final amargo debido a la derrota sufrida por las de Rubén Burgos.
Jugó 18 minutos
Awa Fam estuvo en cancha 18 minutos en los que anotó 6 puntos con 1 de 3 en tiros de 2, intentó un triple pero no lo convirtió y anotó 4 de los 6 tiros libres de que dispuso. Además capturó 7 rebotes y acabó con 5 de valoración.
En la rueda de prensa posterior al partido Rubén Burgos destacó que Awa Fam se había reincorporado al ritmo normal de entrenamientos con el equipo sin problemas tras su paso por el draft de la WNBA: "estamos muy contentos y orgullosos todos en el club de que tenga el reconocimiento que tiene, que sea un referente mundial. Es un orgullo para l'Alqueria del Basket. Desde el jueves está trabajando con normalidad con el equipo".
La afición recibió con una ovación a Awa Fam, cuando, antes del partido, la jugadora, al igual que el resto de sus compañeras, fue recibida por megafonía. Fam, al término del partido, firmó autógrafos y se acercó a saludar a los aficionados.
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